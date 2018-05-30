Поліція заявила про розкриття вбивства бійця АТО на Київщині

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Розкрито вбивство, яке сталося в ніч на 24 жовтня 2017 року у Кагарлику

Поліцейські Київщини встановили та затримали зловмисника, який в ніч на 24 жовтня 2017 року під час бійки біля магазину в м. Кагарлик наніс ножем смертельні удари 33-річному місцевому жителю, а його молодшому брату - проникаюче ножове поранення грудей. На щастя, життя останнього вдалося врятувати. Старший чоловік, учасник антитерористичної операції на сході України, на жаль, помер на операційному столі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Поліцейські Київщини оперативно встановили підозрюваного - 24-річного безробітного з Полтавської області. Упродовж 7 місяців розшукували. Затримали його днями «на гарячому» правоохоронці з Полтави, під час незаконного проникнення до місцевої квартири», - йдеться в повідомленні.

Молодика на період розслідування передали поліцейським із Київщини. Вчора йому суд обрав міру запобіжного заходу - 60 діб тримання під вартою.

Наразі триває розслідування у рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо також, що 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

Чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.

Поліція розпочала розшук групи нападників.

За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

6 травня в Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей у справі щодо нападу на Вербича. За інформацією ЗМІ, один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії.

Адвокат постраждалого Дмитра Вербича Наталя Фещик заявила, що серед затриманих лише одна жінка причетна до нападу.

Служба безпеки України встановила, що організатором нападу на ветерана АТО є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

Київська прокуратура заочно повідомила про підозру 23-річному росіянину.