На перетині вулиць Варненської і Інглезі облаштовують додаткову смугу проїжджої частини



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Роботи з благоустрою проводяться з метою збільшення пропускної спроможності перехрестя двох вулиць

В Одесі з'явиться поворот направо з вул. Інглезі на вул. Варненську, щоб збільшити пропускну здатність перехрестя цих вулиць. Для цього облаштовують додаткову смугу руху на проїжджій частині.

На сьогодні розширення дорожньої частини практично виконано: облаштована додаткова смуга і покладений нижній шар асфальтобетону (проєктом передбачено двошарове покриття проїжджої частини). З боку проїжджої частини також облаштована зливова каналізація.

Паралельно проводяться роботи з капремонту тротуарів уздовж будинків №№ 21, 25/2 на вулиці Варненській. Оновлюється покриття тротуарів: старе асфальтобетонне змінюють на нове з тротуарної і тактильної плитки.

Попередньо були оновлені мережі водопроводу, перекладені мережі електропостачання та зв'язку, що проходять під тротуаром.

Крім того, на відремонтованій ділянці тротуару прокладають велодоріжку, яка стане продовженням велодоріжки, що проходить по вулиці Варненській (від перетину з вулицею Генерала Петрова).

Роботи з оновлення тротуарного покриття на сьогодні виконані на 60%. Проводяться також роботи із влаштування зовнішнього освітлення на тротуарі.

На завершальному етапі капремонту будуть переналаштовані світлофори і перевлаштувана ділянка контактної мережі тролейбуса на перетині вулиць Варненської і Інглезі.

Роботи, замовником яких виступає управління дорожнього господарства Одеської міськради, планується завершити до початку грудня 2019 року.