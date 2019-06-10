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    На пляжах в Одесі позеленіла вода (фото, відео)

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    <p>Таке інтенсивне фарбування Одеської затоки спостерігається рідко</p> - На пляжах в Одесі позеленіла вода (фото, відео)

    Таке інтенсивне фарбування Одеської затоки спостерігається рідко

    Фото: Facebook Людмили Клименко

    Купатися в «зеленому» морі спеціалісти не рекомендують, але офіційної заборони від міської влади Одеси не було

    Уже кілька останніх днів одесити спостерігають незвичну картину на місцевих пляжах: вода в морі забарвилася в зелений колір. У соцмережах з'явилися сотні фото і відео з дивним явищем.

    Біолог і керівник громадської організації «Зелений лист» Владислав Балинський цвітіння води пояснює розмноженням у воді мікроскопічних організмів - ціанобактерій Nodularia spumigena, пише ВВС.

    Таке інтенсивне фарбування Одеської затоки спостерігається рідко. На цвітіння води впливає два фактори: рівень солоності і забруднення.

    «Перше - солоність води зменшилася, інтенсивність цвітіння - збільшилася. Друге - забруднення біогенними елементами: це мінеральні добрива, азотні добрива полів, миючі речовини, недостатньо добре очищені стоки міста, які потрапляють в море після зливи», - пояснює Балинський.

    Купатися в такому морі біолог не рекомендує, але офіційної заборони від міської влади не було, а туристів смарагдовий колір води не лякає.

    «При контакті зі шкірою можливий розвиток алергічних реакцій. При такому бурхливому зростанні виділяється цілий ряд речовин, які вважаються отруйними», - пояснив Балинський.

    Якщо продовжиться приплив біогенних елементів, а температура води в Одеській затоці далі буде підвищуватися, можливе виникнення нестачі повітря.

    «Ці мікроорганізми поглинають весь кисень з води, і тому гине вся живність. Таке вже було в Одеській затоці в 2010 році - масова загибель всього живого. Тоді навіть мідії загинули. Це екологічна катастрофа великого масштабу. Це дуже серйозно може позначитися на екології Одеси», - заявив Балинський.

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    На сайті Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу повідомляється, що ситуація контролюється.

    «За результатами аналізів в зонах накопичення водоростей були встановлені підвищені рівні зважених речовин. Інші хімічні показники забруднюючих речовин знаходяться нижче рівня гранично допустимих концентрацій для морської води», - заявили у відомстві.

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