На Потьомкінських сходах провели відразу три літературних концерти



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Літературний фестиваль у Північній Пальмірі проходить не вперше

25 вересня в рамках Міжнародного літературного фестивалю пройшли концерти за участю легенд української та німецької поезії. На сцені виступали поет з України Сергій Жадан, Вольф Бірман, гість з Німеччини, а також група «Жадан і собаки».

Літературний фестиваль в Одесі проходить уже вчетверте.

У цьому році в ньому взяли участь близько 40 письменників з США, країн Європи та Азії. Головне завдання заходу - надати одеситам і гостям кращі приклади зарубіжної та української літератури.

Джерело: Метроном