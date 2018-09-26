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    На Потьомкінських сходах провели відразу три літературних концерти

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    На Потьомкінських сходах провели відразу три літературних концерти

    Літературний фестиваль у Північній Пальмірі проходить не вперше

    25 вересня в рамках Міжнародного літературного фестивалю пройшли концерти за участю легенд української та німецької поезії. На сцені виступали поет з України Сергій Жадан, Вольф Бірман, гість з Німеччини, а також група «Жадан і собаки».

    Літературний фестиваль в Одесі проходить уже вчетверте.

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    У цьому році в ньому взяли участь близько 40 письменників з США, країн Європи та Азії. Головне завдання заходу - надати одеситам і гостям кращі приклади зарубіжної та української літератури.

    Джерело: Метроном

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