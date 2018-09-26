Активісти хочуть провести ніч на Банковій
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Організатори акції вимагають від влади розслідувати напади на активістів по всій країні
Друзі та захисники постраждалих від нападів активістів оприлюднили відкриту заяву з вимогами до української влади належним чином розслідувати напади та анонсували акцію «Ніч на Банковій» під Адміністрацією президента.
Відкрите звернення ініціатори опублікували у Фейсбук-події «Ніч на Банковій. Мовчання вбиває».
«Останні місяці країну захлиснула хвиля спланованих нападів на активістів і ми спостерігаємо їх тотальне ігнорування з боку органів правопорядку, що починають діяти тільки під тиском громадськості. З 2017 року було скоєно 55 нападів на представників третього сектору», — йдеться у відкритому зверненні, під яким підписалися півсотні громадських організацій та ініціатив, а також десятки політичних партій та окремі діячі.
Підписанти зазначають, що президент України досі ніяк не відреагував на проблему системних атак на активістів, а правоохоронні органи «лише імітують бурхливу діяльність, яка допомагає уникнути покарання злочинцям і збільшує насилля з кожним днем».
Ініціатори акції вимагають провести позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України та створити у ВР тимчасову слідчу комісію для розслідування нападів на активістів у 2017-2018 роках «із обов’язковим представництвом паритетної участі в її роботі представників громадянського суспільства».
Окремий пункт стосується і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова — від нього вимагають невідкладного звіту у Верховній Раді, а від керівників правоохоронних органів — «оперативного та ефективного розслідування кримінальних проваджень стосовно нападів на активістів зі звітуванням на кожному етапі перед громадськістю».
«Ніч на Банковій» відбудеться 27 вересня. Початок о 18:00. Організатори закликають усіх небайдужих долучитись до акції.
Як повідомлялося, Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова закликала міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до 1 жовтня поінформувати про хід розслідування нападів на громадських активістів.