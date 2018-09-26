Активісти хочуть провести ніч на Банковій



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Активісти закликають усіх небайдужих прийти до Адміністрації президента ввечері 27 вересня

Організатори акції вимагають від влади розслідувати напади на активістів по всій країні

Друзі та захисники постраждалих від нападів активістів оприлюднили відкриту заяву з вимогами до української влади належним чином розслідувати напади та анонсували акцію «Ніч на Банковій» під Адміністрацією президента.

Відкрите звернення ініціатори опублікували у Фейсбук-події «Ніч на Банковій. Мовчання вбиває».

«Останні місяці країну захлиснула хвиля спланованих нападів на активістів і ми спостерігаємо їх тотальне ігнорування з боку органів правопорядку, що починають діяти тільки під тиском громадськості. З 2017 року було скоєно 55 нападів на представників третього сектору», — йдеться у відкритому зверненні, під яким підписалися півсотні громадських організацій та ініціатив, а також десятки політичних партій та окремі діячі.

Підписанти зазначають, що президент України досі ніяк не відреагував на проблему системних атак на активістів, а правоохоронні органи «лише імітують бурхливу діяльність, яка допомагає уникнути покарання злочинцям і збільшує насилля з кожним днем».

Ініціатори акції вимагають провести позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України та створити у ВР тимчасову слідчу комісію для розслідування нападів на активістів у 2017-2018 роках «із обов’язковим представництвом паритетної участі в її роботі представників громадянського суспільства».

Окремий пункт стосується і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова — від нього вимагають невідкладного звіту у Верховній Раді, а від керівників правоохоронних органів — «оперативного та ефективного розслідування кримінальних проваджень стосовно нападів на активістів зі звітуванням на кожному етапі перед громадськістю».

«Ніч на Банковій» відбудеться 27 вересня. Початок о 18:00. Організатори закликають усіх небайдужих долучитись до акції.

Як повідомлялося, Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова закликала міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до 1 жовтня поінформувати про хід розслідування нападів на громадських активістів.