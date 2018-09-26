Із партії «За життя» слідом за Мураєвим вийшла низка місцевих організацій



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Шляхи Вадима Рабіновича та Євгена Мураєва розійшлися

Раніше Мураєв та його соратники зареєстрували нову партію «Наші»

В нову партію позафракційного народного депутата Євгена Мураєва перейшли кілька організацій партії «За життя». Про це сам Мураєв розповів «Главкому».

«На сьогодні можу сказати, що зі мною з «За життя» вийшли Харків, Одеса, Херсон, Миколаїв, Дніпропетровськ, Суми, Хмельницький, Мелітополь та багато інших», – заявив нардеп, уточнивши, що мова йде як про обласні, так і про міські організації.

Раніше стало відомо, що Мураєв та його соратники зареєстрували нову партію «Наші». Таку саму назву мав одіозний пропутінський молодіжний рух в Росії. Нова партія створена на базі однієї з вже існуючих, але депутат не зміг уточнити, якої саме, зазначивши, що цим процесом займались його юристи. Втім, за даними Мін'юсту, мова йде про партію, яка спочатку малу назву «Перемога», а 2 серпня цього року змінила назву на «Український формат». Так само називається ток-шоу на телеканалі NewsOne, власником якого наразі є батько Мураєва.

21 вересня Євген Мураєв вийшов з партії Вадима Рабіновича «За життя».

«Ми вирішили залишити політпроект «За життя» Рабіновича, – повідомив він на своїй сторінці в Facebook. – Ми заберемо людей, ідеї, вашу довіру і підтримку. Для нас політика - не бізнес-проект, здатний забезпечити ситу старість і не зготоване на швидку руку ток-шоу», - заявляє політик. При цьому Мураєв повідомив про намір створити свою політсилу: «Ми створюємо партію, в якій не буде випадкових людей. Я готовий встати попереду і запропонувати Україні проект країни, якого у неї ніколи не було»

Раніше Вадим Рабінович закликав керівників Опоблоку до об'єднання. В кінці серпня стало відомо, що батько Євгена Мураєва передав колишньому заступнику глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову телеканал NewsOne в управління терміном на три роки.

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