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    В Одесі підпалили автомобіль депутата Одеської облради від «Опоблоку»

    • Розсилка
    В Одесі підпалили автомобіль депутата Одеської облради від «Опоблоку»

    Пожежа сталася на приватному подвір'ї

    «Тойота» депутата Одеської облради від «Опоблоку» Владислава Фініка горіла сьогодні вночі в Одесі.

    Автомобіль спалахнув о 3 годині ночі у дворі приватного будинку, де живе політик, розповів однопартієць потерпілого, нардеп Микола Скорик.

    Він заявив, що пов'язує підпал з політичною діяльністю депутата.

    «Це не перший випадок нападу на наших колег. До цього була спалена машина Богдана Гіганова і скоєно напад на Олексія Єреміца. Розслідування нуль», - каже Скорик.

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    В Одесі підпалили автомобіль депутата Одеської облради від «Опоблоку»
    В Одесі підпалили автомобіль депутата Одеської облради від «Опоблоку»

    «Опозиціонери» мають намір звернутися до начальника ГУНП в Одеській області Дмитра Головіна і прокурора регіону Олега Жученко з проханням знайти паліїв. При цьому Скорик натякнув, що лиходії можуть бути пов'язані з іншим нардепом - представником партії «Відродження», що змагається з Фініком в одному окрузі.

    Владислав Фінік зараз є старшим партнером адвокатской контори «Наші люди». До революції був заступником обласного прокурора. Його звільнили відповідно до закону «Про очищення влади».

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