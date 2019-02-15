На Привокзальній площі встановили 25 квіткових ваз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нові квіткові вази встановлені на Привокзальній площі. Навесні в них висадять квіти

14 лютого 2019 року, працівники виробничо-технічної служби комунального підприємства «Міськзелентрест» виконали роботи із встановлення 25-ти бетонних ваз на Привокзальній площі. Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

Квіткові вазони були встановлені так, щоб обгородити зелену зону від пішохідної частини та створити перешкоду для проходу пішоходів по газонах на Привокзальній площі.

Навесні у квіткові вазони планується висадити багаторічні квіти (іриси), які були вирощені в розсадниках підприємства.

Крім того, для поліпшення якості виконання робіт з утримання зелених зон міста в належному стані в КП «Міськзелентрест» створені дві нових виробничих ділянки. Вони розміщуються в парку «Преображенський» і на території Меморіалу героїчної оборони Одеси - 411-ї батареї.

Тепер прибирання та поточне утримання цих зелених зон будуть виконуватися щодня. Протягом усього робочого дня на ділянках буде знаходитися по 6 працівників-озеленювачів (6 - у Преображенському і 6 - на 411-й батареї).

Створення в парках окремих виробничих ділянок дає позитивні результати. Такими окремими структурними одиницями є парк Перемоги і Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. За цими парками закріплені по 14 озеленювачів.

Також за кожним сквером закріплені один-два прибиральники-озеленювачі (залежно від площі скверу), які на постійній основі здійснюють очищення урн і поточне прибирання зеленої зони.

Виконання зазначених робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.