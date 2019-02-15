Одеські старшокласники стали учасниками соцпроекту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Члени Парламенту старшокласників Одеси приєдналися до соціального проекту з підтримки малозабезпечених пенсіонерів «Добрий обід. Час жити!»

З листопада 2018 року в Одесі створено міський Парламент старшокласників. До його складу входять лідери учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти.

Члени Парламенту старшокласників беруть участь у громадському житті міста. Так, школярі приєдналися до соціального проекту з підтримки малозабезпечених одеських пенсіонерів «Добрий обід. Час жити!».

Учні допомагали волонтерам проекту в соціальних їдальнях «Добрий обід» за двома адресами: пров. Онілової, 16 і пров. 2-й Куликовський, 4.

Школярі брали участь у сервіруванні столів, розфасовці продуктів, процесі обслуговування, прибиранні приміщень та ін.

Участь у соціальній акції сприяла формуванню в школярів шанобливого ставлення до старшого покоління, розвитку працьовитості, вихованню милосердя.

Ініціатор соціального проекту - благодійний фонд «Корпорація Монстрів».