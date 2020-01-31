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    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка

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    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка

    В Одесі завершується капремонт дошкільного закладу «Ясла-садок» № 145

    В Одесі завершується капітальний ремонт дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 145 на вул. Академіка Воробйова.

    У рамках проєкту було виконано ремонт приміщень підвалу, першого і другого поверхів будівлі дитячого садка. Крім того, утеплили і відремонтували фасад, замінили зовнішні металеві сходові клітини, зовнішні інженерні мережі водо- і теплозабезпечення, госпфекальної каналізації. На даху дитячого садка з метою енергоефективності встановили сонячні колектори. Всередині приміщень завершуються оздоблювальні роботи.

    У процесі капітального ремонту було проведено і благоустрій території дитячого садка - встановлені нові дерев'яні тіньові навіси, облаштовано зовнішнє освітлення.

    На замовлення департаменту освіти і науки Одеської міськради придбано обладнання для харчоблоку: електроплита, пароконвекційна піч, холодильні шафи, картофелечистка та ін.

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    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка
    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка
    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка
    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка
    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка
    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка
    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка
    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка
    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка
    На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка

    Також для дитячого садка закуплені: меблі - ліжка, столи, дитячі стільці, стінки, лавки, шафи для одягу, ігрові куточки; м'який інвентар - постільна білизна, рушники, подушки, ковдри, матраци; миючі та дезінфікуючі засоби.

    На сьогодні ведуться збірка, монтаж меблів і обладнання для харчоблоку.

    «Ясла-садок» № 145 як дошкільний заклад працює з 1963 року. Він розрахований на 113 місць. У закладі функціонують 6 вікових груп: одна група раннього віку і п'ять садових груп. З часу здачі в експлуатацію капітальний ремонт у дитячому садку не проводився, тому будівля вимагала проведення подібних комплексних робіт.

    На замовлення управління капітального будівництва Одеської міськради з 2017 року велися розробка та затвердження науково-проєктної документації, а з липня 2018 року дошкільний заклад «Ясла-садок» №145 було закрито на капітальний ремонт.

    Одеса благоустрій ремонт дитячий садок
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