На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка
В Одесі завершується капремонт дошкільного закладу «Ясла-садок» № 145
В Одесі завершується капітальний ремонт дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 145 на вул. Академіка Воробйова.
У рамках проєкту було виконано ремонт приміщень підвалу, першого і другого поверхів будівлі дитячого садка. Крім того, утеплили і відремонтували фасад, замінили зовнішні металеві сходові клітини, зовнішні інженерні мережі водо- і теплозабезпечення, госпфекальної каналізації. На даху дитячого садка з метою енергоефективності встановили сонячні колектори. Всередині приміщень завершуються оздоблювальні роботи.
У процесі капітального ремонту було проведено і благоустрій території дитячого садка - встановлені нові дерев'яні тіньові навіси, облаштовано зовнішнє освітлення.
На замовлення департаменту освіти і науки Одеської міськради придбано обладнання для харчоблоку: електроплита, пароконвекційна піч, холодильні шафи, картофелечистка та ін.
Також для дитячого садка закуплені: меблі - ліжка, столи, дитячі стільці, стінки, лавки, шафи для одягу, ігрові куточки; м'який інвентар - постільна білизна, рушники, подушки, ковдри, матраци; миючі та дезінфікуючі засоби.
На сьогодні ведуться збірка, монтаж меблів і обладнання для харчоблоку.
«Ясла-садок» № 145 як дошкільний заклад працює з 1963 року. Він розрахований на 113 місць. У закладі функціонують 6 вікових груп: одна група раннього віку і п'ять садових груп. З часу здачі в експлуатацію капітальний ремонт у дитячому садку не проводився, тому будівля вимагала проведення подібних комплексних робіт.
На замовлення управління капітального будівництва Одеської міськради з 2017 року велися розробка та затвердження науково-проєктної документації, а з липня 2018 року дошкільний заклад «Ясла-садок» №145 було закрито на капітальний ремонт.