На Слобідці завершується капітальний ремонт дитячого садка



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В Одесі завершується капремонт дошкільного закладу «Ясла-садок» № 145

В Одесі завершується капітальний ремонт дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 145 на вул. Академіка Воробйова.

У рамках проєкту було виконано ремонт приміщень підвалу, першого і другого поверхів будівлі дитячого садка. Крім того, утеплили і відремонтували фасад, замінили зовнішні металеві сходові клітини, зовнішні інженерні мережі водо- і теплозабезпечення, госпфекальної каналізації. На даху дитячого садка з метою енергоефективності встановили сонячні колектори. Всередині приміщень завершуються оздоблювальні роботи.

У процесі капітального ремонту було проведено і благоустрій території дитячого садка - встановлені нові дерев'яні тіньові навіси, облаштовано зовнішнє освітлення.

На замовлення департаменту освіти і науки Одеської міськради придбано обладнання для харчоблоку: електроплита, пароконвекційна піч, холодильні шафи, картофелечистка та ін.

Також для дитячого садка закуплені: меблі - ліжка, столи, дитячі стільці, стінки, лавки, шафи для одягу, ігрові куточки; м'який інвентар - постільна білизна, рушники, подушки, ковдри, матраци; миючі та дезінфікуючі засоби.

На сьогодні ведуться збірка, монтаж меблів і обладнання для харчоблоку.