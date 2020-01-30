Одеситів пільгових категорій безкоштовно забезпечують зубопротезуванням



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У 2019 році безкоштовне зубне протезування проведено 1124 одеситам пільгової категорії

В Одесі містян пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету безкоштовно забезпечують зубопротезуванням.

Направлення пацієнтів пільгових категорій на безкоштовне зубопротезування здійснюється міським департаментом праці та соціальної політики відповідно до встановленого порядку.

Безкоштовне зубопротезування пільговим категоріям населення проводиться у всіх міських стоматологічних поліклініках Одеси. У 2019 році безоплатним зубопротезуванням були забезпечені 1124 одесити, з яких: 401 учасник бойових дій, 189 інвалідів війни, 73 ветерани війни і члени сімей загиблих, 215 ветеранів праці та дітей війни, а також представники інших пільгових категорій.

Загальна сума коштів, спрямованих на безкоштовне зубопротезування ветеранів та інших пільгових категорій населення минулого року, склала 3 млн 378 тис. грн.

Відзначено збільшення фінансування низки соціальних витрат сфери охорони здоров'я з міського бюджету Одеси, зокрема пов'язаних з медичною допомогою пільговим категоріям населення, порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі не зареєстровані випадки захворювання коронавірусом 2019-nCoV.

Всесвітня організація охорони здоров'я дає стандартні рекомендації з профілактики коронавірусу та інших захворювань, що передаються від людини до людини: