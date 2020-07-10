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    На заводі крабових паличок в Одеській області стався спалах коронавірусу

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    Коронавірус підтвердили у 36 працівників компанії &laquo;Аквафрост&raquo; - На заводі крабових паличок в Одеській області стався спалах коронавірусу
    Коронавірус підтвердили у 36 працівників компанії «Аквафрост»

    Причиною поширення Covid-19 серед працівників заводу є занесення інфекції ззовні через недотримання елементарних карантинних вимог

    В Одеській області стався спалах коронавірусу на заводі крабових паличок, поліція розслідує обставини й причини інфікування коронавірусом 36 працівників.

    Про це заявив керівник Одеського главку Нацполіції Олег Бех.

    «У поліцію надійшла інформація, яку перевірили правоохоронці, що співробітники компанії «Аквафрост», інфіковані коронавірусом, продовжують виходити на роботу. Ні адміністрацією, ні власниками заводу не було вжито належних заходів, щоб відправити хворих на лікарняний. І в подальшому захворювання почало поширюватись - наразі коронавірус виявлено у 36 заводчан «Аквафросту», - зазначив Бех.

    За його словами, є достатньо підстав вважати, що причиною поширення Covid-19 серед працівників заводу є занесення коронавірусної інфекції ззовні через недотримання елементарних карантинних вимог.

    Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52043
    • Хворіють
      25898
    • Одужали
      24800
    • Померли
      1345

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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    Джерело: Укрінформ

    Національна поліція України здоров'я Одещина завод коронавірус
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