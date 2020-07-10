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    Третій день поспіль кількість випадків Covid-19 зростає: 819 нових хворих в Україні

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    Минулої доби до лікарень&nbsp;шпиталізували 214 людей з підозрою на коронавірус&nbsp; - Третій день поспіль кількість випадків Covid-19 зростає: 819 нових хворих в Україні
    Минулої доби до лікарень шпиталізували 214 людей з підозрою на коронавірус 

    В Україні вже понад 52 тисячі людей, які захворіли на коронавірус

    Станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки Covid-19, за добу — 819 нових. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Нагадаємо, що днем рааніше на Covid-19 заразились ще 810 людей

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      51224
    • Хворіють
      26113
    • Одужали
      23784
    • Померли
      1327

    Разом з тим від коронавірусу одужали 1016 людей — найбільший добовий показник від початку пандемії.

    Також минулої доби до лікарень шпиталізували 214 пацієнтів. Водночас найбільше випадків захворювання зареєстрували на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині та у Києві.


    міністр медицина лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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