Третій день поспіль кількість випадків Covid-19 зростає: 819 нових хворих в Україні



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Минулої доби до лікарень шпиталізували 214 людей з підозрою на коронавірус

В Україні вже понад 52 тисячі людей, які захворіли на коронавірус

Станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки Covid-19, за добу — 819 нових. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нагадаємо, що днем рааніше на Covid-19 заразились ще 810 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 51224

Хворіють 26113

Одужали 23784

Померли 1327

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Разом з тим від коронавірусу одужали 1016 людей — найбільший добовий показник від початку пандемії.

Також минулої доби до лікарень шпиталізували 214 пацієнтів. Водночас найбільше випадків захворювання зареєстрували на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині та у Києві.



