Третій день поспіль кількість випадків Covid-19 зростає: 819 нових хворих в Україні
Минулої доби до лікарень шпиталізували 214 людей з підозрою на коронавірус
В Україні вже понад 52 тисячі людей, які захворіли на коронавірус
Станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки Covid-19, за добу — 819 нових. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Нагадаємо, що днем рааніше на Covid-19 заразились ще 810 людей.
Коронавірус в Україні
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Всього51224
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Хворіють26113
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Одужали23784
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Померли1327
Разом з тим від коронавірусу одужали 1016 людей — найбільший добовий показник від початку пандемії.
Також минулої доби до лікарень шпиталізували 214 пацієнтів. Водночас найбільше випадків захворювання зареєстрували на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині та у Києві.