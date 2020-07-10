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    За добу від Covid-19 в Україні одужала рекордна кількість людей

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    1016 пацієнтів отримали негативні тести на коронавірус&nbsp; - За добу від Covid-19 в Україні одужала рекордна кількість людей
    1016 пацієнтів отримали негативні тести на коронавірус 

    Понад тисяча українців минулої доби одужали від коронавірусу

    В Україні станом на ранок 10 липня від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 10 липня.

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні виявили у 52 043 людей, з них 24 800 пацієнтів одужали, а 1 345 хворих померли від ускладнень. На сьогодні все ще хворіє 25 898 людей.

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