За добу від Covid-19 в Україні одужала рекордна кількість людей



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1016 пацієнтів отримали негативні тести на коронавірус

Понад тисяча українців минулої доби одужали від коронавірусу

В Україні станом на ранок 10 липня від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 10 липня.

Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні виявили у 52 043 людей, з них 24 800 пацієнтів одужали, а 1 345 хворих померли від ускладнень. На сьогодні все ще хворіє 25 898 людей.

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