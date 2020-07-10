Свіжі дані Держстату: за чотири місяці від Covid-19 померло 252 українці, а від раку – майже 26 тисяч (Документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з офіційними відомостями, в Україні за чотири місяці від різних хвороб померло 195 тис. 287 людей фото: «Главком»

При цьому найбільше смертність спровокували хвороби системи кровообігу (померло 133,5 тис. осіб) і злоякісні новоутворення (25,8 тис. осіб)

Державна служба статистики України оприлюднила свіжу інформацію про кількість померлих осіб за окремими причинами смерті протягом січня-квітня 2020 року.

Відповідну інформацію «Главкому» на запит надала директор департаменту поширення інформації та комунікації Держстату Олена Вишневська.

Згідно з офіційними відомостями, за чотири місяці від різних хвороб померло 195 тис. 287 людей. Найбільше смертність спровокували хвороби системи кровообігу (померло 133,5 тис. осіб), злоякісні новоутворення (25,8 тис. осіб), хвороби органів травлення (7810 осіб).

(для ознайомлення натисніть на зображення)

Крім цього, протягом січня-квітня офіційна статистика підтвердила смерть 252 українців від коронавірусної інфекції Covid-19.

Водночас за цей же період від грипу та пневмонії померло 2358 осіб.

У запиті Держстату пояснили, що статистична інформація щодо кількості померлих формується на основі даних актових записів цивільного стану й документів, що засвідчують випадки смерті (лікарські свідоцтва (фельдшерські довідки) про смерть, лікарські свідоцтва про перинатальну смерть та копії рішень суду про встановлення факту смерті).

(для ознайомлення натисніть на зображення)

Разом з тим, Держстат зауважив, що використовує адміністративні дані виключно для формування статистичної інформації щодо смертності у зведеному знеособленому вигляді й не здійснює розроблення інформації щодо конкретного випадку смерті (першого летального випадку в Україні від Covid-19 тощо).

Як повідомляв Главком, за офіційними даними протягом січня-березня 2020 року в Україні від коронавірусної інфекції померло дев’ять українців.