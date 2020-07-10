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    У світі зафіксували рекордну добову кількість нових заражень Covid-19

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    Cтаном на&nbsp;10 липня у&nbsp;світі коронавірусом заразилися 12,1 млн осіб - У світі зафіксували рекордну добову кількість нових заражень Covid-19
    Cтаном на 10 липня у світі коронавірусом заразилися 12,1 млн осіб

    За минулу добу від Covid-19 померли 5 565 осіб

    У всьому світі зареєстрували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом — 228 102 за останні 24 години. За минулу добу від Covid-19 померли 5 565 осіб.

    Про це йдеться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я станом на 10 липня.

    Згідно з даними ВООЗ, найбільший добовий приріст зафіксовано в США (64 630), Бразилії (44 571), Індії (26 506) та ПАР (13 674).

    Попередній антирекорд був зареєстрований 4 липня, тоді в світі виявили 212 626 випадків Covid-19.

    За даними ВООЗ, станом на 10 липня у світі коронавірусом заразилися 12 101 587 осіб, зафіксовано 551 046 летальних випадків.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52043
    • Хворіють
      25898
    • Одужали
      24800
    • Померли
      1345

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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