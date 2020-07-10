У світі зафіксували рекордну добову кількість нових заражень Covid-19
За минулу добу від Covid-19 померли 5 565 осіб
У всьому світі зареєстрували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом — 228 102 за останні 24 години. За минулу добу від Covid-19 померли 5 565 осіб.
Про це йдеться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я станом на 10 липня.
Згідно з даними ВООЗ, найбільший добовий приріст зафіксовано в США (64 630), Бразилії (44 571), Індії (26 506) та ПАР (13 674).
Попередній антирекорд був зареєстрований 4 липня, тоді в світі виявили 212 626 випадків Covid-19.
За даними ВООЗ, станом на 10 липня у світі коронавірусом заразилися 12 101 587 осіб, зафіксовано 551 046 летальних випадків.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.
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Всього52043
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Хворіють25898
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Одужали24800
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Померли1345
Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.