Начальника одеської митної лабораторії затримано за хабарі з імпортерів (фото)

Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабара

За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції позитивне дослідження якості іноземних товарів

Служба безпеки України викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей із бізнесменів. За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну.

Крім цього, він «гарантував» підприємцям прискорений процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи.

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За кожне «позачергове» дослідження посадовець вимагав $300.

Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.

Співробітники СБУ задокументували численні факти одержання зловмисником неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабара.

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фото: СБУ

Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Нагадаємо, на початку лютого Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генерального прокурора провели масштабну спецоперацію. Обшуки пройшли у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.