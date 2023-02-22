Експосадовця столичної митниці підозрюють у крадіжці товарів на понад 40 млн грн

Чоловіка підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому посадовцю Київської митниці. Маючи доступ на склади відомства, він за два роки викрав товарів на понад 40 млн гривень. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

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«Процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику управління адміністративно-господарської діяльності Київської митниці за фактами таємного викрадання чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 4, ч. 5 ст.185 КК України)», – повідомили у прокуратурі.

Також правоохоронці зазначили, що згідно з матеріалами слідства, 52-річний колишній посадовець, маючи доступ на територію, де розташовані склади Київської митниці, проникав в складські приміщення та обкрадав приватні та комерційні вантажі, які знаходилися там на зберіганні.

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Товари, які приваблювали посадовця: техніка марки Apple, будівельні матеріали, електронні сигарки, косметичні засоби та лікарські препарати. Викрадені товари підозрюваний використовував на власний розсуд, в тому числі передавав третім особам для реалізації через поштові служби.

«Щоб приховати факт крадіжки, користувач використовував аналогічні для ваги коробки-муляжі та пристрої для їх пломбування», – додають у прокуратурі.

Наразі досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Також вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років повернення волі з конфіскацією майна.

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Досудове розслідування розроблено наступними Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві.