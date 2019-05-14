Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету «100 років Одеській кіностудії»

Пам’ятна монета, присвячена ювілею Одеської кіностудії, номіналом 5 грн

Cьогодні Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету номіналом 5 гривень «100 років Одеській кіностудії». Про це інформує прес-служба НБУ, повідомляє «Главком».

Ця монета присвячена відомій українській кіностудії, за сторічну історію якої створено більше 300 популярних фільмів. Також на цій кіностудії свою творчу діяльність розпочав Олександр Довженко, відбулося творче становлення Кіри Муратової, тут працювали Лесь Курбас, Марія Заньковецька та багато інших талановитих акторів, режисерів, операторів та інших.

Ціна НБУ на цю монету становить 51 гривню. Тираж її – 40 000 штук.

Пам’ятну монету «100 років Одеській кіностудії»

На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий Державний Герб України, над яким напис УКРАЇНА; під гербом на матовому тлі – будівля кіностудії, праворуч від якої – вертикальний напис п'ять гривень; на тлі стилізованої кінострічки напис – 20/19 (у нуль вписано логотип кіностудії, навколо якого напис – Одеська кіностудія); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу).





На реверсі монети зображено: стилізований напис року заснування кіностудії – 19/19; ліворуч унизу на матовому тлі – дзеркальний абрис ретро-кінокамери; угорі праворуч на дзеркальному тлі – кінохлопавка (інструмент, який застосовують для синхронізації звуку та зображення під час зйомок).