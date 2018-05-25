Напад на активіста в Одесі: поліція розслідує обставини події

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Стерненко перебуває в лікарні зі струсом мозку та різаною раною руки

В Одесі поліція розслідує обставини нападу на місцевого активіста Сергія Стерненка у дворі його будинку на Фонтанській дорозі, в результаті якого загинув один з нападників.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Фонтанська дорога скоєно напад на молодого чоловіка, внаслідок якого той був поранений. Пізніше, його було доставлено до лікарні зі струсом головного мозку та різаною раною руки», - йдеться в повідомленні.

На місці події поліцейські виявили тіло імовірного нападника з колото-різаними ранами черевної порожнини. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Приморського відділу, працівники управління карного розшуку поліції Одещини та кінологічної служби, встановлюються обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетними.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, в Одесі скоєно напад на активіста Сергія Стерненка. Двоє невідомих напали на нього в дворі будинку.