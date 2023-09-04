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Нічна атака на Одещину: скільки дронів збито і які наслідки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Одещину: скільки дронів збито і які наслідки (фото)
Виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів
фото: Сили оборони півдня

Є влучання у декількох населених пунктах Ізмаїльського району

Російські окупанти упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. 17 дронів збили наші сили ППО. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Але є і влучання.

«У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків внаслідок збиття виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано», – розповів Кіпер.

За його даними, загиблих і постраждалих внаслідок нічного нальоту немає.

На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян.

Сили оборони півдня оприлюднили фото наслідків атаки.

4 фото
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Як повідомлялося, у ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль.

У ніч проти 3 вересня російські війська за допомогою «Шахедів» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. У результаті нічних атак є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

Теги: росія окупанти війна Одещина безпілотник

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