РФ атакувала «Шахедами» Одещину: фото наслідків

«Шахеди» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я

Сьогоднішня атака на Одещину повʼязана з зустріччю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського диктатора Володимира Путіна 4 вересня. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

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Братчук наголосив, що відповідний інформаційний фон РФ намагається завжди створити перед важливими міжнародними зустрічами, навіть якщо там не беруть участь міжнародні організації та Україна.

«Чи вплине це на майбутню угоду? Сподіваюсь, що вона буде в новому форматі і без участі РФ. Не думаю, що це вплине на перемовини – є чітка позиція нашої держави, Україна відпрацювала той гуманітарний коридор, яким судна можуть рухатися з наших портів», – додав він.

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Тим часом в Державній службі з надзвичайних ситуацій показали наслідки атаки.

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Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російські війська за допомогою «Шахедів» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. У результаті нічних атак є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.