ЗСУ на Одещині знищили рідкісний іранський дрон Mohajer-6
Подробиці операції, під час якої було знищено безпілотний літальний апарат, не уточнюються
Українські військові в небі над Одеською областю знищили російський безпілотник Mohajer-6. Про це повідомила пресслужба Повітряного командування «Південь» у суботу, 2 вересня.
«2 вересня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на Одещині знищено розвідувально-ударний БПЛА Mohajer-6», – ідеться в повідомленні.
Подробиці операції, під час якої було знищено безпілотний літальний апарат, не уточнюються.
Безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 здатен вести розвідку і завдавати ударів. БПЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Іранський ударний безпілотник може рухатися зі швидкістю до 200 км/год, здатен нести боєприпаси Ghaem і ракети Almas.
Для функціонування цього БПЛА використовуються мікросхеми і чіпи від американських компаній, таких як Linear Technology Corporation, Texas Instruments і Xilinx. Зокрема, використовуються пристрої Artix-7 і Spartan-6 від Xilinx. У процесі обробки інформації, отриманої пристроєм, застосовується декодер відеоданих і діджитайзер графічної інформації ADV7403 від Analog Devices із Сполучених Штатів. Камера, яка здійснює трансляцію відео в режимі реального часу, розроблена за патентами компанії RunCam Technology Co., Ltd. з Гонконгу.
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