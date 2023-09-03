ЗСУ на Одещині знищили рідкісний іранський дрон Mohajer-6

Безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 здатен вести розвідку і завдавати ударів. БПЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Іранський ударний безпілотник може рухатися зі швидкістю до 200 км/год, здатен нести боєприпаси Ghaem і ракети Almas.

Для функціонування цього БПЛА використовуються мікросхеми і чіпи від американських компаній, таких як Linear Technology Corporation, Texas Instruments і Xilinx. Зокрема, використовуються пристрої Artix-7 і Spartan-6 від Xilinx. У процесі обробки інформації, отриманої пристроєм, застосовується декодер відеоданих і діджитайзер графічної інформації ADV7403 від Analog Devices із Сполучених Штатів. Камера, яка здійснює трансляцію відео в режимі реального часу, розроблена за патентами компанії RunCam Technology Co., Ltd. з Гонконгу.