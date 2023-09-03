Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ на Одещині знищили рідкісний іранський дрон Mohajer-6

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ на Одещині знищили рідкісний іранський дрон Mohajer-6
фото з відкритих джерел

Подробиці операції, під час якої було знищено безпілотний літальний апарат, не уточнюються

Українські військові в небі над Одеською областю знищили російський безпілотник Mohajer-6. Про це повідомила пресслужба Повітряного командування «Південь» у суботу, 2 вересня.

«2 вересня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на Одещині знищено розвідувально-ударний БПЛА Mohajer-6», – ідеться в повідомленні.

Подробиці операції, під час якої було знищено безпілотний літальний апарат, не уточнюються.

Безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 здатен вести розвідку і завдавати ударів. БПЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Іранський ударний безпілотник може рухатися зі швидкістю до 200 км/год, здатен нести боєприпаси Ghaem і ракети Almas.

Для функціонування цього БПЛА використовуються мікросхеми і чіпи від американських компаній, таких як Linear Technology Corporation, Texas Instruments і Xilinx. Зокрема, використовуються пристрої Artix-7 і Spartan-6 від Xilinx. У процесі обробки інформації, отриманої пристроєм, застосовується декодер відеоданих і діджитайзер графічної інформації ADV7403 від Analog Devices із Сполучених Штатів. Камера, яка здійснює трансляцію відео в режимі реального часу, розроблена за патентами компанії RunCam Technology Co., Ltd. з Гонконгу.

Раніше повідомлялося, що в Україну доставлено перші тисячі 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи. 

Нагадаємо, Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі.

Теги: військові боєприпаси безпілотник відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярослава у 2020-му та у 2023-му
Донька загиблого розвідника Журавля продовжує справу батька: чуттєві фото
3 серпня, 10:34
В Україні триває 18-й місяць загальної мобілізації
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон? Війна і право
11 серпня, 11:00
Компанія зазначє, що можна отримати необмежену кількість промокодів
«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових
18 серпня, 15:22
Сі Цзіньпін та Володимир Путін
Новий етап політичних відносин? Якою Китай хоче зробити Росію
16 серпня, 19:04
«Лише за останній тиждень ми з командою відвідали реабілітаційні центри та військові госпіталі у різних областях країни»
«Батьківщина» вимагає створити ТСК щодо недостатнього фінансування лікування та реабілітації військових
16 серпня, 15:57
Вибухи на Хмельниччині прогриміли близько 4 години ранку
Атака на Хмельниччину: є поранені та руйнування
19 серпня, 08:54
Військову поліцію буде утворено на основі Військової служби правопорядку
В Україні може з’явитись новий вид поліції
21 серпня, 17:28
Павло Зібров у річницю весілля зробив дружині особливий подарунок
Павло Зібров у річницю весілля зробив дружині особливий подарунок
26 серпня, 12:29
Атака на Кримський міст, США відправлять Україні снаряди з збідненим ураном: головне за ніч
Атака на Кримський міст, США відправлять Україні снаряди з збідненим ураном: головне за ніч
Вчора, 07:17

Події в Україні

Запоріжжя: ЗСУ ведуть бої між першою та другою лініями оборони окупантів
Запоріжжя: ЗСУ ведуть бої між першою та другою лініями оборони окупантів
ЗСУ на Одещині знищили рідкісний іранський дрон Mohajer-6
ЗСУ на Одещині знищили рідкісний іранський дрон Mohajer-6
Війська РФ не можуть підтримувати свою піхоту. ISW пояснив причину
Війська РФ не можуть підтримувати свою піхоту. ISW пояснив причину
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати – ISW
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати – ISW
ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. Тарнавський повідомив деталі
ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. Тарнавський повідомив деталі
Адвокати Коломойського повідомили, чи збирається він вносити заставу
Адвокати Коломойського повідомили, чи збирається він вносити заставу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
32K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
19K
Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки
15K
Чехів почала дратувати допомога біженцям із України – ЗМІ
12K
ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди
11K
Перша сцена України. Про династії та клани у театрі Франка

Новини

Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту