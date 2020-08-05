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    На Одесу насувається гей-парад. Колишній нардер-регіонал б'є на сполох

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    &laquo;Одеса Прайд-2018&raquo; - На Одесу насувається гей-парад. Колишній нардер-регіонал б'є на сполох
    «Одеса Прайд-2018»
    Фото: Думская

    Гей-парад в Одесі планують провести 30 серпня

    Організатори фестивалю «Одеса Прайд-2020» вирішили не відмовлятися від проведення гей-параду в рамках свого заходу.

    Про це йдеться в пресрелізі оргкомітету фестивалю.

    Фестиваль, який проходить в Одесі з 2015 року, в цьому році відбудеться з 21 по 30 серпня.

    «Програма «Одеса Прайду-2020» протягом року кілька разів переглядалася і адаптувалася до умов карантину, викликаного Covid-19. Родзинкою прайд-днів стане серія відкритих подій в міському просторі. Протягом шести днів одесити і гості міста зможуть спостерігати перформанси, брати участь у вікторинах, задавати питання і дискутувати, слухати музику і навіть танцювати на імпровізованих майданчиках», – йдеться в повідомленні.

    Хода гей-активістів відбудеться в останній день фестивалю, тобто, 30 серпня. Організатори висловили сподівання, що, як і рік тому, його вдасться провести без поліцейського оточення у формі мирного представницького органу.

    В соцмережах вже б'ють на сполох противники гей-парадів. Екснардеп-регіонал Олександр Пресман написав, що вулицями Одеси пройдуть заїжджі «активісти ЛГБТ-руху».

    «Чуждое семейным ценностям и традиционному укладу жизни веяние усиленно насаждается в нашем городе и пытается захватить с каждым годом все больше места и времени», – зазначає на своїй сторінці Пресман.

    Одеса ЛГБТ активісти фестиваль одесити
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