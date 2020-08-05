На Одесу насувається гей-парад. Колишній нардер-регіонал б'є на сполох



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«Одеса Прайд-2018» Фото: Думская

Гей-парад в Одесі планують провести 30 серпня

Організатори фестивалю «Одеса Прайд-2020» вирішили не відмовлятися від проведення гей-параду в рамках свого заходу.

Про це йдеться в пресрелізі оргкомітету фестивалю.

Фестиваль, який проходить в Одесі з 2015 року, в цьому році відбудеться з 21 по 30 серпня.

«Програма «Одеса Прайду-2020» протягом року кілька разів переглядалася і адаптувалася до умов карантину, викликаного Covid-19. Родзинкою прайд-днів стане серія відкритих подій в міському просторі. Протягом шести днів одесити і гості міста зможуть спостерігати перформанси, брати участь у вікторинах, задавати питання і дискутувати, слухати музику і навіть танцювати на імпровізованих майданчиках», – йдеться в повідомленні.

Хода гей-активістів відбудеться в останній день фестивалю, тобто, 30 серпня. Організатори висловили сподівання, що, як і рік тому, його вдасться провести без поліцейського оточення у формі мирного представницького органу.

В соцмережах вже б'ють на сполох противники гей-парадів. Екснардеп-регіонал Олександр Пресман написав, що вулицями Одеси пройдуть заїжджі «активісти ЛГБТ-руху».

«Чуждое семейным ценностям и традиционному укладу жизни веяние усиленно насаждается в нашем городе и пытается захватить с каждым годом все больше места и времени», – зазначає на своїй сторінці Пресман.