В Одесі невідомі закидали гранатами авто активіста



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Зараз подію кваліфіковано як замах на вбивство Фото: Нацполіція і ТСН

Невідомі напали на місцевого активіста Анатолія Коломийця

Напередодні ввечері, 3 серпня, в Одесі було скоєно напад на керівника місцевого підрозділу громадської організації «Міжнародна антикорупційна асамблея» та ексдепутата Кілійської районної ради Анатолія Коломійця. Наразі правоохоронці проводять розслідування усіх обставин події та встановлення осіб нападників.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Як повідомляється, інцидент стався близько 22:00, на автостоянці у провулку Високий. За попередньою інформацією правоохоронців, двоє невідомих кинули у бік Коломійця дві гранати, коли той сідав до автівки. У результаті вибуху активіст не постраждав, однак пошкодження зазнав його автомобіль Audi.

Сам же активіст розповів журналістам, що спочатку правоохоронці відкрили провадження за фактом хуліганства – за ст. 296 Кримінального кодексу України. Утім, з цією кваліфікацією він не згоден.

«Кидають дві гранати, я виходжу, стріляю, вони тікають. На дорозі знайшли ще одну гранату. Хуліганські дії – коли петарди у вікно сусіда кидають, а коли дві гранати – це не хуліганка. Я пов'язую напад на себе з аграрним рейдерством. Цьогоріч мій пік діяльності, купа кримінальних справ відкрито, купа судових процесів», – сказав Коломиєць.

За словами активіста, нападників ще не знайшли.

Правоохоронці повідомили, що під час детального огляду місця події виявили дві вирви, які утворилися в результаті вибухів гранат РГД-5. Поліцейські вилучили їх фрагменти та уламки, а також гранату Ф-1, яка не спрацювала. Для проведення подальших досліджень вилучене направили на експертизу.

Зараз подію кваліфіковано як замах на вбивство. Наразі проводиться розслідування усіх обставин події та встановлення осіб нападників в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.