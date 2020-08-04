МАУ скасувала рейси за десятьма напрямками до кінця серпня



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МАУ також повідомляє, що внутрішні рейси у серпні будуть здійснюватися за напрямками Одеса, Херсон та Львів

До кінця серпня повністю скасовуються рейси за напрямками Ларнака, Франкфурт, Баку, Прага, Відень, Кишинів, Берлін, Афіни, Рим, Барселона

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасувала міжнародні рейси за десятьма напрямками до кінця серпня. Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії, пише Укрінформ.

«Наразі через подовження вказаних заборон (щодо вільного перетину кордону Шенгенської зони для громадян України - ред.) авіакомпанія вимушена внести у серпневий розклад рейсів нові корективи. До кінця серпня повністю скасовуються рейси за напрямками Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку (GYD), Прага (PRG), Відень (VIE), Кишинів (KIV), Берлін (TXL), Афіни (ATH), Рим (FCO), Барселона (BCN)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міжнародні рейси авіакомпанія МАУ планує здійснювати за такими напрямками:

Київ – Амстердам ( АMS) – Київ,

Київ – Лондон (LGW) – Київ,

Київ – Париж (CDG) – Київ,

Київ – Торонто (YYZ) – Київ,

Київ – Ніцца (NCE) – Київ,

Київ – Дубай (DXB) – Київ,

Київ – Стамбул (IST) – Київ,

Одеса – Стамбул (IST) – Одеса,

Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ,

Одеса – Тель Авів (TLV) – Одеса,

Київ – Мілан (MXP) – Київ,

Київ – Неаполь (NAP) – Київ,

Київ – Мюнхен (MUC) – Київ,

Київ – Єреван (EVN) – Київ,

Київ – Мадрид (MAD) – Київ,

Київ – Каїр (CAI) - Київ.

Зміни частот відбудуться на таких маршрутах:

Київ – Лондон (LGW) – Київ – через нестабільний попит на маршруті вирішено залишити вильоти до Лондона 9, 28, 30 та 31 серпня,

Київ – Ніцца (NCE) – Київ – оборотні рейси щосуботи,

Київ – Торонто (YYZ) – Київ – плануються рейси 1, 15 та 29 серпня із поверненням до Києва, відповідно 2, 16 та 30 серпня,

Київ – Мілан (MXP) – Київ – оборотні рейси щонеділі,

Київ – Неаполь (NAP) – Київ – оборотні рейси щосуботи,

Київ – Дубай (DXB) – Київ – щоп’ятниці та щосуботи до 28 серпня, з додатковою частотою 5 серпня та рейсами щочетверга у період 13-27 серпня,

Київ – Стамбул (IST) – Київ – кожного вівторка, четверга, суботи та неділі з додатковою частотою 5 серпня та додатково щоп’ятниці у період 07-28 серпня.

Також повідомляють, що рейси Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ – щочетверга, щосуботи та щонеділі із додатковою частотою 31 серпня у понеділок, а Київ – Мадрид (MAD) – Київ – щоп’ятниці у період 07-28 серпня та з додатковою частотою 31 серпня.

МАУ також повідомляє, що внутрішні рейси у серпні будуть здійснюватися за напрямками Одеса (ODS), Херсон (KHE), Львів (LWO).

«До Херсона можна буде дістатися щосереди, щоп’ятниці та щонеділі, а повернутися до Києва - в понеділок, четвер та суботу. Дістатися із Києва до Одеси можна буде щоденно протягом кожного тижня», - зазначають в авіакомпанії.

Рейси Київ – Львів – Київ будуть виконуватися у львівському напрямку 21 серпня та 28 серпня, а в напрямку Львів - Київ 24.08 (у п’ятницю) та 30.08 (неділя).

Як повідомлялося, раніше Європейський Союз дозволив в'їзд туристам із так званого «безпечного» списку, до якого Україна не увійшла.