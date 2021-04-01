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    Одеса на карантині: місцеві коміки та актори влаштували святкову ходу до Дня сміху

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    Актори вели пряму трансляцію зі своїх смартфонів - Одеса на карантині: місцеві коміки та актори влаштували святкову ходу до Дня сміху
    Актори вели пряму трансляцію зі своїх смартфонів
    фото: Суспільне

    Учасники ходи жартували та фотографувалися з перехожими

    Попри карантинні обмеження та скасування Гуморини одеські актори та коміки в костюмах пройшлися містом від пам'ятника Дюку де Рішельє до Оперного театру. Святкову ходу на честь Дня сміху учасники транслювали наживо, повідомляє Суспільне.

    Учасники ходи жартували та фотографувалися з перехожими. Аби дійство могли побачити всі містяни, актори вели пряму трансляцію зі своїх смартфонів. У святкуванні взяли участь не лише дорослі, але й діти.

    На святі побував й актор театру «Маски-Шоу» Борис Барський. За його словами, люди мають бути щасливими, а для цього необхідно щось робити.

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    Одеса на карантині: місцеві коміки та актори влаштували святкову ходу до Дня сміху
    Одеса на карантині: місцеві коміки та актори влаштували святкову ходу до Дня сміху
    Одеса на карантині: місцеві коміки та актори влаштували святкову ходу до Дня сміху

    «Для когось це проходить по телевізору, а для когось – наживо. Щастя у людини вкрасти не можна, людина від природи має бути щасливою. Ми самі ковалі власного щастя. Як говорили пращури: хочеш бути щасливим – піди й зроби. Ось ми й ходимо та робимо», – зазначив Барський.

    Нагадаємо, 29 березня директорка департаменту культури та туризму міськради Тетяна Маркова повідомила, що через пандемію та карантинні обмеження одеський щорічний фестиваль «Гуморина» у 2021 році знову проходитиме в онлайн-режимі.

    Тим часом, «Гуморина на удальонці» стартувала на сторінці Департаменту культури та туризму Одеської міської ради 1 квітня о 9:00 ранку.

    Теги: Одеса фестиваль актор гумор
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