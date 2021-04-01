Одеса на карантині: місцеві коміки та актори влаштували святкову ходу до Дня сміху

Учасники ходи жартували та фотографувалися з перехожими

Попри карантинні обмеження та скасування Гуморини одеські актори та коміки в костюмах пройшлися містом від пам'ятника Дюку де Рішельє до Оперного театру. Святкову ходу на честь Дня сміху учасники транслювали наживо, повідомляє Суспільне.

Учасники ходи жартували та фотографувалися з перехожими. Аби дійство могли побачити всі містяни, актори вели пряму трансляцію зі своїх смартфонів. У святкуванні взяли участь не лише дорослі, але й діти.

На святі побував й актор театру «Маски-Шоу» Борис Барський. За його словами, люди мають бути щасливими, а для цього необхідно щось робити.

«Для когось це проходить по телевізору, а для когось – наживо. Щастя у людини вкрасти не можна, людина від природи має бути щасливою. Ми самі ковалі власного щастя. Як говорили пращури: хочеш бути щасливим – піди й зроби. Ось ми й ходимо та робимо», – зазначив Барський.

Нагадаємо, 29 березня директорка департаменту культури та туризму міськради Тетяна Маркова повідомила, що через пандемію та карантинні обмеження одеський щорічний фестиваль «Гуморина» у 2021 році знову проходитиме в онлайн-режимі.

Тим часом, «Гуморина на удальонці» стартувала на сторінці Департаменту культури та туризму Одеської міської ради 1 квітня о 9:00 ранку.