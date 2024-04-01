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День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня
1 січня – День сміху
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто влаштовувати гучні вечірки

1 квітня відзначається День сміху, Міжнародний день птахів та Міжнародний день веселощів на роботі. Віряни вшановують пам’ять преподобної Марії Єгипетської.

День сміху

День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня фото 1

Щорічно 1 квітня ми відзначаємо День сміху – позитивне, жартівливе та веселе весняне свято, особливістю якого є дотепні розіграші. Попри те, що свято неофіційне, воно дуже популярне в багатьох країнах, і кожна має для нього свої особливі традиції.

В одних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в інших – Днем дурня. В цей день кожен не проти пожартувати над оточуючими, ніхто не застрахований від розіграшів і навіть найсерйозніші мимоволі посміхаються.

Зазвичай жартувати і обманювати один одного саме цього дня виник досить давно. Тому сьогодні існує багато суперечок стосовно витоків цього свята. За одними джерелами, історія Дня сміху бере свій початок ще з міфу про викрадення Прозерпіни, дочки богині Деметри, володарем підземного царства Аїдом. Говорять, що дівчина кликала на допомогу, але ці звуки виявлялися оманливими.

Ще одна версія цього свята пов’язана з історією приготування страви з риби для неаполітанського короля  Монтерея. Вона йому так сподобалася, що він забажав повторити куштування тієї страви через рік на те ж святкування, але, не знайшовши саме таку рибу, кухар вирішив приготувати йому схожу рибу аналогічним чином. Однак повелитель помітив підміну і дзвінко розсміявся. І, згідно з легендою, так і народилась традиція жартувати 1-го квітня.

Міжнародний день птахів

День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня фото 2

День птахів – екологічне свято, було засноване Чарльзом Альманзо Бебкоком, директором шкіл Ойл-Сіті, у 1894 році. 1 квітня 1902 року одинадцять європейських держав підписали Міжнародну конвенцію з охорони птахів, корисних у сільському господарстві. Конвенція вступила в дію 12 грудня 1905 року. У різних країнах її було ратифіковано протягом 1906-1932 років. Вважають, що саме ця подія стала приводом для святкування Міжнародного дня птахів.

Традиційно День птахів – це не тільки річниця Конвенції, але і час прильоту пернатих із зимівель. За традицією в цей час в очікуванні пернатих розвішуються шпаківні, дуплянки та інші «пташині будиночки», проводяться акції «зустрічі птахів». Повернення птахів святкується також як прихід весни.

Міжнародний день веселощів на роботі

День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня фото 3

1 квітня кожного року відзначається нестандартне, проте дуже цікаве свято – Міжнародний день веселощів на роботі. Подія з’явилась у 1996 році.

Міжнародний день веселощів на роботі має за мету залучення суспільства до згуртування з колегами, виховання дружніх відносин на робочому місці та сприяння розвитку творчих здібностей. До 1 квітня влаштовують веселі змагання, розіграші, різноманітні ігри тощо. День веселощів на роботі покликаний створити позитивний настрій кожному співробітнику.

Яке сьогодні релігійне свято

1 квітня в церковному календарі – День преподобної Марії Єгипетської. Вона є однією з найвідоміших постатей у християнській історії покаяння. Її життя символізує перетворення від грішного шляху до духовного просвітлення та святості.

Народилася вона в Єгипті в середині V століття. У віці 12 років Марія вирішила залишити батьківську домівку і вирушити до Олександрії. Вела там блудливе життя, але покаялася і прийшла до Бога. Якось на вході до храму дівчина зрозуміла, що її спосіб життя неправильний. Відтоді провела 50 років в пустелі на самоті, де молилася за відпущення гріхів.

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Що не можна робити цього дня

  • Заборонено їсти продукти тваринного походження.
  • Не варто влаштовувати гучні вечірки.
  • Не варто пити алкогольні напої.

Народні прикмети

  • Якщо вночі ясне небо – буде хороший урожай.
  • Злива вказує на засушливе літо.
  • Почути грім – до теплого і ясного літа.
  • Якщо сині хмари, то наближається тепла погода.

Пам’ятні події 1 квітня

  • 527 – початок правління римського імператора Юстиніана І.
  • 1579 – Стефан Баторій заснував перший у Балтії Віленський університет.
  • 1889 – у Чикаго з'явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.
  • 1890 – бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.
  • 1906 – підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Відзначається Міжнародний день птахів.
  • 1917 – у Києві відбулося Свято Свободи – одна з найбільших національних маніфестацій в історії України (дата за н.ст.).
  • 1918 – сформовані Королівські повітряні сили Великої Британії.
  • 1919 – Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.).
  • 1924 – Адольф Гітлер засуджений на п'ять років неволі за Пивний путч.
  • 1933 – нацисти організували бойкот єврейських підприємств у відплату за «змову євреїв усього світу проти Німеччини».
  • 1937 – Бірму відокремлено від Індії.
  • 1939 – після капітуляції останніх республіканських сил генерал Франко проголосив перемогу в Громадянській війні в Іспанії.
  • 1946 – Сінгапур став британською коронною колонією; утворено Малайський Союз.
  • 1976 – Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple.
  • 1979 – за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.
  • 1981 – в СРСР уперше введено літній час.
  • 1999 – набрав чинності Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (діяв до 2019 р.)
  • 2001 – Нідерланди легалізували одностатеві шлюби.
  • 2002 – Нідерланди легалізували евтаназію.
  • 2009 – Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.
  • 2016 – наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана «4-денна війна»
  • 2022 – Київська область була повністю звільнена від російський окупантів.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.

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Теги: традиції свято свята

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