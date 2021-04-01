«Гуморина на удальонці»: в Одесі святкують 1 квітня в онлайн-форматі

Уже другий рік поспіль гуморина проходить онлайн

На відстані можна буде послухати виступи одеситів, які живуть в інших країнах, згадати історію Гуморини, подивитися слайдшоу карикатур

«Гуморина на удальонці» стартувала на сторінці Департаменту культури та туризму Одеської міської ради 1 квітня о 9:00 ранку

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Коронавірус вніс свої зміни, але не завадив відзначати одеську Гуморину. Уже другий рік поспіль вона проходить онлайн.

Департамент культури та туризму Одеської міської ради 1 квітня 2021 року, починаючи з 9:00, на своїй сторінці у «Фейсбук» публікує різні відео- і фотосюжети, присвячені історії Гуморини.

Тут же можна буде послухати виступи одеситів, які живуть в інших країнах, згадати історію Гуморини, подивитися слайдшоу карикатур, послухати молодих одеських виконавців та багато іншого.

Всіх, хто шукає позитивні емоції і любить одеський гумор, запрошують приєднатися до участі в гуморині.

Нагадаємо, минулого року гуморина також проходила в онлайн-форматі.