Комедія «Мої думки тихі» матиме продовження

Комедія Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» матиме цікавий сюжет у продовженні

Зйомки продовження фільму відбувалися таємно, і лише 1 квітня режисер презентував трейлер та анонсував вихід стрічки «Мої думки тихі-2».

Після подій у попередній частині фільму минуло вже кілька років. Головний герой комедії, Вадим, живе нормальним життям — він знайшов роботу, дівчину та навіть квартиру. Життя у нього цілком складається, аж поки мама раптом не приїздить з Бельгії лікувати зуби.

Скоро молода пара розуміє, що стоматологічний туризм матері — найскладніше випробування з тих, які їм доводилося проходити разом.

Додамо, що актриса театру і кіно, громадська діячка Ірма Вітовська пропонує створити акторську спілку для діалогу з кінокомпаніями щодо реальних справ з виробництвом російськомовного контенту та дефіцитом україномовного.

Таким чином Вітовська відповіла на пост іншої української актриси Світлани Шекери, яка зробила зізнання, що вона актриса, яка знімається у російськомовних фільмах, і, «мабуть, я – та сама, яка не погребує ролями, які не «зайшли» «урапатріоткам»! Але... Залишаю за собою право вибору, і, готова відповісти на будь-які закиди».

Вітовська зазначила, що пост Шекери змусив її довго думати, та подякувала колезі за її чесність.



