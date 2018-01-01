Одеса оговтується від снігопаду

В Одесі відновлено рух громадського транспорту

В Одесі відновлено роботу всіх тролейбусних маршрутів, які було призупинено через сильний снігопад. Про це повідомило КП «Одесміськелетротранс». Також відновлено рух на трамвайному маршруті №19. Трамвайний маршрут №1 працює в скороченому режимі до вулиці Паустовського. Роботу трамвайного маршруту №20 припинено, на лінії працюють



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Фото: Думская Одесу засипало снігом

В Одесі відновлено рух громадського транспорту

В Одесі відновлено роботу всіх тролейбусних маршрутів, які було призупинено через сильний снігопад. Про це повідомило КП «Одесміськелетротранс».

Також відновлено рух на трамвайному маршруті №19. Трамвайний маршрут №1 працює в скороченому режимі до вулиці Паустовського. Роботу трамвайного маршруту №20 припинено, на лінії працюють автобуси.

Але, як повідомляє «Думская», снігопад в Одесі - це не тільки затори і перебої в роботі громадського транспорту, але і зимові розваги.

Незважаючи на робочий день, багато одеситів цілими сім'ями вирушили в парки, щоб пограти в сніжки, покататися на санках або зліпити сніговика.

Як повідомлялося, Одесу та Одеську область у вівторок, 16 січня, засипало снігом.

Для вантажівок закриті всі автомагістралі, автодороги державного значення і загального користування області у всіх напрямках з Одеси.

Через сильний снігопад одеський аеропорт скасував низку авіарейсів.

Повідомлялося, що футболісти «Чорноморця» не змогли вилетіти до Туреччини на тренувальний збір.