Одеса оговтується від снігопаду
- Сьогодні, 20:18
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В Одесі відновлено рух громадського транспорту
В Одесі відновлено роботу всіх тролейбусних маршрутів, які було призупинено через сильний снігопад. Про це повідомило КП «Одесміськелетротранс».
Також відновлено рух на трамвайному маршруті №19. Трамвайний маршрут №1 працює в скороченому режимі до вулиці Паустовського. Роботу трамвайного маршруту №20 припинено, на лінії працюють автобуси.
Але, як повідомляє «Думская», снігопад в Одесі - це не тільки затори і перебої в роботі громадського транспорту, але і зимові розваги.
Незважаючи на робочий день, багато одеситів цілими сім'ями вирушили в парки, щоб пограти в сніжки, покататися на санках або зліпити сніговика.
Як повідомлялося, Одесу та Одеську область у вівторок, 16 січня, засипало снігом.
Для вантажівок закриті всі автомагістралі, автодороги державного значення і загального користування області у всіх напрямках з Одеси.
Через сильний снігопад одеський аеропорт скасував низку авіарейсів.
Повідомлялося, що футболісти «Чорноморця» не змогли вилетіти до Туреччини на тренувальний збір.