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    Одеса оговтується від снігопаду

    В Одесі відновлено рух громадського транспорту
    В Одесі відновлено роботу всіх тролейбусних маршрутів, які було призупинено через сильний снігопад. Про це повідомило КП «Одесміськелетротранс». Також відновлено рух на трамвайному маршруті №19. Трамвайний маршрут №1 працює в скороченому режимі до вулиці Паустовського. Роботу трамвайного маршруту №20 припинено, на лінії працюють
    • Сьогодні, 20:18
    • Розсилка
    Одесу засипало снігом
    Фото: Думская
    Одесу засипало снігом

    В Одесі відновлено рух громадського транспорту

    В Одесі відновлено роботу всіх тролейбусних маршрутів, які було призупинено через сильний снігопад. Про це повідомило КП «Одесміськелетротранс».

    Також відновлено рух на трамвайному маршруті №19. Трамвайний маршрут №1 працює в скороченому режимі до вулиці Паустовського. Роботу трамвайного маршруту №20 припинено, на лінії працюють автобуси.

    Але, як повідомляє «Думская», снігопад в Одесі - це не тільки затори і перебої в роботі громадського транспорту, але і зимові розваги.

    Незважаючи на робочий день, багато одеситів цілими сім'ями вирушили в парки, щоб пограти в сніжки, покататися на санках або зліпити сніговика.

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    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду
    Одеса оговтується від снігопаду

    Як повідомлялося, Одесу та Одеську область у вівторок, 16 січня, засипало снігом. 

    Для вантажівок закриті всі автомагістралі, автодороги державного значення і загального користування області у всіх напрямках з Одеси.

    Через сильний снігопад одеський аеропорт скасував низку авіарейсів.

    Повідомлялося, що футболісти «Чорноморця» не змогли вилетіти до Туреччини на тренувальний збір.

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