Вандали залишили написи на парапетах біля стели «Крила Перемоги»



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Невідомі розмалювали гранітні тумби з іменами героїв і парапети біля стели «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня

18 листопада 2019 року, співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» під час щоденного обходу і прибирання території, що обслуговується, виявили, що на гранітних тумбах з іменами героїв і парапетах біля стели «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня невідомі залишили написи.

Фахівці ділянки з обслуговування пам'ятників монументального мистецтва, які не є пам'ятками архітектури, оперативно змили написи і привели в належний вигляд територію біля стели.