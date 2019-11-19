Вандали залишили написи на парапетах біля стели «Крила Перемоги»
Невідомі розмалювали гранітні тумби з іменами героїв і парапети біля стели «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня
18 листопада 2019 року, співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» під час щоденного обходу і прибирання території, що обслуговується, виявили, що на гранітних тумбах з іменами героїв і парапетах біля стели «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня невідомі залишили написи.
Фахівці ділянки з обслуговування пам'ятників монументального мистецтва, які не є пам'ятками архітектури, оперативно змили написи і привели в належний вигляд територію біля стели.
Відповідальність за пошкодження комунального майна.
Кримінальний кодекс України
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, карається штрафом до п’ятдесяти (850 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, карається штрафом від п'ятисот (8500 грн.) до тисячі (17000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.