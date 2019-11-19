В Одесі через вірус Коксакі закрили на карантин класи



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Зараження вірусом коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відзнакою - висипом на долонях дітей

8 класів загальноосвітньої школи №63 закриті на карантин через вірус Коксакі в Одесі.

Про це повідомив департамент освіти та науки Одеської міської ради.

«Зараження вірусом коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відзнакою - висипом на долонях дітей. Причому хвороба відноситься до категорії дуже заразних: якщо захворіє одна дитина, то зазвичай швидко хворіють всі, з ким він контактував», - йдеться в повідомленні.

Коксакі передається контактним шляхом, його вважають хворобою брудних рук.

Також вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через заражені продукти і воду.

Нагадаємо, в епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти до 6,7 млн людей.

Впродовж епідемічного сезону 2019/2020 року прогнозується чотири віруси грипу: два віруси типу А Brisbane та Kansas, та два віруси типу В - Colorado та Phuket. У вересні до України було доставлено 103 550 доз вакцин від грипу. Загалом планується доставка 500 000 доз вакцин проти грипу.