  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі через вірус Коксакі закрили на карантин класи

    • Розсилка
    В Одесі через вірус Коксакі закрили на карантин класи

    Зараження вірусом коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відзнакою - висипом на долонях дітей

    8 класів загальноосвітньої школи №63 закриті на карантин через вірус Коксакі в Одесі.

    Про це повідомив департамент освіти та науки Одеської міської ради.

    «Зараження вірусом коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відзнакою - висипом на долонях дітей. Причому хвороба відноситься до категорії дуже заразних: якщо захворіє одна дитина, то зазвичай швидко хворіють всі, з ким він контактував», - йдеться в повідомленні.

    Коксакі передається контактним шляхом, його вважають хворобою брудних рук.

    Також вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через заражені продукти і воду.

    Нагадаємо, в епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти до 6,7 млн людей.

    Впродовж епідемічного сезону 2019/2020 року прогнозується чотири віруси грипу: два віруси типу А Brisbane та Kansas, та два віруси типу В - Colorado та Phuket. У вересні до України було доставлено 103 550 доз вакцин від грипу. Загалом планується доставка 500 000 доз вакцин проти грипу.

    Одеса школа продукти грип карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ