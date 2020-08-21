Одеситам повідомили графік ромоти медичних установ на День Незалежності



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Графік роботи медзакладів Одеси у святкові і вихідні дні серпня

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів міста в період святкування Дня незалежності України - 24 серпня.

Амбулаторні медзаклади - Центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри та поліклініки - працюватимуть за таким графіком:

22 серпня, субота - робочий день за графіком суботи,

23 серпня, неділя - вихідний день,

24 серпня, понеділок - святковий день.

Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіку.

Служба екстреної медичної допомоги «103», пункти невідкладної стоматологічної допомоги та травмпункти працюють щодня в цілодобовому режимі.

Також щодня цілодобово будуть здійснюватися виїзди автомобіля міської служби невідкладної медичної допомоги та консультації кол-центру за телефонами: 15-50 (зі стаціонарних телефонів) та 0-800-50-15-50 (з мобільних).

Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:

Лідерсовський бульвар, 11 - міська лікарня №5;

вул. Болгарська, 38 - консультативно-діагностичний Центр МКЛ №1;

пр-т Добровольського, 100 - консультативно-діагностичний Центр №29;

вул. Академіка Воробйова, 5 - МКЛ №11.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.

Невідкладна стоматологічна допомога надається цілодобово за адресами:

Люстдорфська дорога, 86а - міська стоматполіклініка №3;

вул. Академіка Заболотного, 27 - міська стоматполіклініка №5.

При появі симптомів респіраторної інфекції потрібно забезпечити самоізоляцію і негайно зателефонувати своєму сімейному лікареві або на «гарячу лінію» по COVID-19:

15-50 - безкоштовно зі стаціонарних телефонів;