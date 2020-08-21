Одеситам повідомили графік ромоти медичних установ на День Незалежності
Графік роботи медзакладів Одеси у святкові і вихідні дні серпня
Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради інформує про графік роботи лікувально-профілактичних закладів міста в період святкування Дня незалежності України - 24 серпня.
Амбулаторні медзаклади - Центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри та поліклініки - працюватимуть за таким графіком:
- 22 серпня, субота - робочий день за графіком суботи,
- 23 серпня, неділя - вихідний день,
- 24 серпня, понеділок - святковий день.
Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіку.
Служба екстреної медичної допомоги «103», пункти невідкладної стоматологічної допомоги та травмпункти працюють щодня в цілодобовому режимі.
Також щодня цілодобово будуть здійснюватися виїзди автомобіля міської служби невідкладної медичної допомоги та консультації кол-центру за телефонами: 15-50 (зі стаціонарних телефонів) та 0-800-50-15-50 (з мобільних).
Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:
- Лідерсовський бульвар, 11 - міська лікарня №5;
- вул. Болгарська, 38 - консультативно-діагностичний Центр МКЛ №1;
- пр-т Добровольського, 100 - консультативно-діагностичний Центр №29;
- вул. Академіка Воробйова, 5 - МКЛ №11.
Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.
Невідкладна стоматологічна допомога надається цілодобово за адресами:
- Люстдорфська дорога, 86а - міська стоматполіклініка №3;
- вул. Академіка Заболотного, 27 - міська стоматполіклініка №5.
При появі симптомів респіраторної інфекції потрібно забезпечити самоізоляцію і негайно зателефонувати своєму сімейному лікареві або на «гарячу лінію» по COVID-19:
- 15-50 - безкоштовно зі стаціонарних телефонів;
- 0-800-50-15-50 - безкоштовно з мобільних телефонів.