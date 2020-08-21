Ярош і Забродський очолять колону захисників України на Марші Незалежності



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Михайло Забродський і Дмитро Ярош на маневрах ЗСУ в Широкому Лані, 2015 рік Фото: Фейсбук Дмитра Яроша

«Ми маємо ще раз довести, що нам - українцям - не «какая разніца», - наголоив Ярош

Марш Незалежності, який відбудеться 24 серпня, очолять Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош. Бойові командири закликали ветеранів ЗСУ, добровольців, учасників війни проти російської агресії, волонтерів, громадських активістів і всіх, кому небайдужа Україна, віддати в цей день шану армії і продемонструвати патріотичну єдність.



«За п'ять років ми разом відродили армію, яка змогла захистити країну. П'ять років військовий парад був шаною українського народу до своєї Армії, звітом влади перед своїм народом за зроблене у сфері обороноздатності. Вже другий рік поспіль влада країни, на яку напали і яка веде війну, відмовляється від такого звіту. Бо немає чим звітувати. Бо захист і армія, на жаль, перестають бути пріоритетом. 24 серпня о 10 годині 30 хвилин ми - учасники цієї війни, збираємось тут, біля метро «Університет», - говорить генерал Забродський.





«Щоб довести, що Україна і далі буде чинити спротив російській агресії та спробам реваншу колаборантів, які намагаються знищити нашу державність. Ми маємо ще раз довести, що нам - українцям - не «какая разніца». Що Україна - це незалежна, самостійна, і соборна держава», - говорить Дмитро Ярош.



«І продемонструвати нашу шану тим, хто і зараз боронить нашу батьківщину. Ми готові до захисту України. З Незалежністю не жартують», - наголошує генерал Михайло Забродський.

До слова, раніше Ярош заявив, що державницьким силам логічно об’єднуватися з партією Порошенка.

У липні Ярош анонсував створення нової платформи для українських патріотів.