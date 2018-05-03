Одеситів чекає масштабне відключення води

З 9:00 10 травня до 12:00 11 травня в Одесі заплановано масштабне відключення води - одночасно в трьох районах міста - Малиновському, Київському і Приморському.

Як одеситів в цей період будуть забезпечувати водою, говорили сьогодні на робочій нараді в мерії. Причину майбутнього відключення пояснив заступник директора з технічних питань філії «Інфоксводоканал» Олег Клепацкій. Він нагадав, що в зазначені дні будуть проводитися роботи по введенню в дію нового водоводу діаметром 600 мм, який було



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 9:00 10 травня до 12:00 11 травня в Одесі заплановано масштабне відключення води - одночасно в трьох районах міста - Малиновському, Київському і Приморському.

Як одеситів в цей період будуть забезпечувати водою, говорили сьогодні на робочій нараді в мерії.

Причину майбутнього відключення пояснив заступник директора з технічних питань філії «Інфоксводоканал» Олег Клепацкій. Він нагадав, що в зазначені дні будуть проводитися роботи по введенню в дію нового водоводу діаметром 600 мм, який було прокладено в рамках капітального ремонту вул. Толбухіна. Для цього потрібно відключити насосні станції «Головна» і «Південна», а значить - залишити без води більшу частину міста.

У мерії обіцяють, що городян забезпечать привізною водою. Як запевнив директор департаменту міського господарства Олександр Козловський, «підвезення води буде забезпечений автоцистернами, місця їх дислокації по районам міста визначені районними адміністраціями».

До лікувальних установ воду також планують підвозити автоцистернами. Крім того, повідомляється, що бювети будуть працювати цілодобово.

Джерело: Вікна Одеса