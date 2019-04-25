На Одещині злочинці під виглядом копів тероризували жителів регіону



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Злочинців обвинувачують у викраденні людини, вимаганні, розбійних нападах та присвоєння повноважень правоохоронців

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи з п'яти чоловік

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Злочинців обвинувачують у викраденні людини, вимаганні, розбійних нападах та присвоєння повноважень правоохоронців.

Майже шість місяців у 2018 році нападники тероризували чоловіка. У форменому одязі поліцейських, викрали одесита з його будинку та в кайданках відвезли у багажнику авто за місто. Близько місяця його тримали в підвалі у селі в Біляївському районі, де залякували та погрожували вбити. Свободу потерпілого оцінили у $10 000.

Паралельно угруповання «заробляло» на розбійних нападах. Так, слідство довело причетність обвинувачених до розбою у селі Доброолександрівка Овідіопольського району, у вересні минулого року.

Під виглядом поліцейських вони залякали сім’ю та з погрозами застосування зброї відібрали більше 240 тис. грн. У жовтні того ж року вони проникли до будинку у с. Красне Тарутинського району. У масках та формі зі зброєю напали на господарів будинку: літню жінку, її доньку та неповнолітнього сина, забравши з дому майна більш ніж на 100 тис. грн.

Слідчо-оперативні заходи проведені за участі співробітників Управління стратегічних розслідувань та слідчих Головного управління Національної поліції в Одеській області (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 353 КК України).