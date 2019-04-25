Вінницькі учні отримають «Шкільні пакети безпеки»



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Вінниця приєдналася до акції Traffic Challenge

Національна програма, що проходить в рамках 10-річчя дій з безпеки дорожнього руху, проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН. Організатори акції визначили по Україні 100 місць де найчастіше трапляються ДТП з пішоходами. У Вінниці таких місць два – по вул. Гоголя та по вул. 600-річчя. Цього року там планують встановити антикишені.

Організації акції Traffic Challenge передадуть до 400 навчальних закладів України, які розташовані поблизу аварійно небезпечних ділянок - «Шкільні пакети безпеки». У Вінниці їх отримають усі школи. Комплект складається із 8 світловідбиваючих жилетів та 20 світловідбиваючих манжетів, а також такі стікери, які можна наклеїти на дорожні знаки та стовпи. Першими дані комплекти отримали учні школи №4.

«Ми відібрали 100 місць концентрації ДТП у 17 містах України. У цих містах ми запроваджуємо комплекс заходів спрямованих на покращення ситуації. В рамках цієї акції ми передаємо «Шкільні пакети безпеки» на адміністрацію шкіл, які знаходяться поблизу місць концентрації ДТП. Жилети підходять на дітей від першого до одинадцятого класу. Їх одягатимуть діти, які йтимуть в колоні до театру чи на екскурсію і супроводжуючі», - розповіла голова ГО «Traffic Challenge» Ольга Дробишева.

Заступник міського голови Галина Якубович зазначила, що у Вінниці постійно проводяться заходи щодо покращення безпеки руху пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху.

«Хочу від імені міського голови Сергія Моргунова подякувати громадській організації «Traffic Challenge» за таку ініціативу. В місті багато робиться для того, щоб створювати безпечні умови для громадян, в тому числі, в дорожньотранспортій системі. Ми завжди відкриті до нових ідей. У нас є радник міського голови Віктор Перлов, який моніторить ситуацію на дорогах, деякі ідеї впроваджуються спільно з громадськістю. Нещодавно у місті впроваджено практику встановлення острівців безпеки, які зменшують швидкість автомобілів. Багато ідей, пов’язаних з дорожньою безпекою, приносять громадяни на конкурс «Бюджет громадських ініціатив». І деякі із них уже реалізовані. Також біля пішохідних переходів встановлені «помаранчеві хлопчики», які привертають увагу водіїв, і вони зменшують швидкість руху», - каже Галина Якубович. Читайте також Заява України щодо паспортів РФ на Донбасі стане офіційним документом ООН Сьогодні, 05:59

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Радник міського голови Віктор Перлов під час передачі «Шкільних пакетів безпеки» відзначив, що минулого року завдяки встановленим острівцям безпеки вдалося зменшити аварійність на 70%.

«Будь-яка діяльність, яка спрямована на підвищення безпеки пішоходів, – це завжди чудово. Тим більше якщо це організована група дітей йде до театру чи іншого якось закладу. Минулий рік показав, що найбільш ефективними заходами з підвищення безпеки дорожнього руху – це інфраструктурні заходи, частиною яких є встановлення острівців безпеки. Минулого року ми отримали зниження аварійності з потерпілими на 70%, це найкращий показник по всій Україні. Дві ділянки, які визначені у Вінниці як найбільш небезпечні, по вул. Гоголя та вул. 600-річчя опрацьовуються нами. На нерегульованому пішохідному переході будуть встановлюватися антикишені – це елемент, який звужує зайву третю смугу руху автомобілів і впорядковують ширину пішохідного переходу. Ці дві ділянки ми приведемо в порядок протягом року», - зазначив радник міського голови Віктор Перлов.

Директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко розповіла, що у школах проводиться ряд профілактичних заходів, пов’язаних із безпекою руху на дорозі. «Велике значення мають знання правил дорожнього руху. В нашому місті проводиться дуже багато профілактичної роботи щодо попередження травматизму на дорогах. Дякуючи нашим громадським організаціям і Вінницькому національному технічному університеті ми змогли випустити книгу «Місто зразкових пасажирів і пішоходів». Книжка має кілька розділів, серед яких і правила дорожнього руху. Вона створена для учнів четвертих класів», - додала Оксана Яценко.