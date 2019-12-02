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    Новини

    Одеситів попередили про відключення газу (адреси)

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    Одеситів попередили про відключення газу (адреси)

    До уваги одеситів: відключення газу на 3 грудня

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Академічна

    з 10:00 до 17:30 03.12.2019 р.

    будуть відключені від газопостачання споживачі за такими адресами:
     
    № п/п
    Адреса
    Назва організації

    1.       

    вул. Академічна, 32
    Сауна «Олімп» «Горець»

    2.       
    Французький б-р, 54/23

    Котельня Сигурда Хол

    3.       
    Французький б-р, 54/23
    «Ів Імобільє» котельня

    4.       

    Французький б-р, 54/23, 54
    населення
    Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасові незручності.
    газ Одеса одесити населення
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