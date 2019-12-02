Одеситів попередили про відключення газу (адреси)
До уваги одеситів: відключення газу на 3 грудня
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Академічна
з 10:00 до 17:30 03.12.2019 р.
будуть відключені від газопостачання споживачі за такими адресами:
|
№ п/п
|
Адреса
|
Назва організації
|
1.
|
вул. Академічна, 32
|
Сауна «Олімп» «Горець»
|
2.
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Французький б-р, 54/23
|
Котельня Сигурда Хол
|
3.
|
Французький б-р, 54/23
|
«Ів Імобільє» котельня
|
4.
|
Французький б-р, 54/23, 54
|
населення
Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасові незручності.