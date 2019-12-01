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    Суспільство

    В Україні розпочали пробний перепис населення

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    В Україні розпочали пробний перепис населення

    Жителям «піддослідних» районів розповіли, як взяти участь у переписі

    Сьогодні стартував пробний перепис населення України, який проводиться в Оболонському районі Києва і в Пісковській об’єднаній селищній територіальній громаді Бородянського району Київської області.

    Це буде підготовчий етап до проведення всеукраїнського перепису в 2020 році, повідомляє Державна служба статистики.

    Населення переписують за фактичним місцем проживання, навіть тимчасовому, а не за місцем роботи або служби. Фактичним місцем проживання є будинок, квартира, місце в гуртожитку і т.д., де респондент проводить щодоби більшу частину свого часу. Це місце може збігатися або не збігатися з зареєстрованим місцем проживання. У кожному приміщенні записують всіх осіб, які з 30 листопада по 1 грудня 2019 року проживали в ньому.

    Пробному перепису підлягають постійні мешканці, тимчасово відсутні, а також ті, які тимчасово живуть у приміщенні (які з 1 грудня тимчасово проживали там).

    Ті особи, які до 1 грудня змінили місце проживання, в перепису не беруть участь. Також перепис не торкнеться тих, хто виїхав у довготермінове відрядження (на термін від року); військовослужбовці, які в цей момент проходять службу в Збройних силах та інших формуваннях; ув’язненні; діти, що народилися після дати (до 1 грудня) перепису населення, і особи, які померли до цієї дати.

    Так, з 1 по 10 грудня буде проведено інтернет-раунд перепису: заповнюється спеціальна електронна анкета. З 14 по 23 грудня людина повинна прийти в переписне або інструкторське відділення і дати відповіді на питання. Або в цей же період до українців будуть приходити за місцем проживання і безпосередньо співробітникам перепису можна буде дати відповіді.

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    Докладну інструкцію, як взяти участь в пробного перепису, дивіться на відео:

    За даними Держстату, станом на 1 жовтня 2019 року чисельність населення України становила 41 млн 960 тисяч осіб. З початку року чисельність населення зменшилася на більш ніж 190 тисяч осіб.

    Читайте також: Перепис населення: бути чи не бути? Головний демограф країни розкритикувала винахід уряду.

    Нагадаємо, Уряд хоче провести електронний перепис населення ще до кінця 2019 року.

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