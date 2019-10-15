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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    До уваги одеситів: відключення води на 15 жовтня

    Комунальники Одеси попередили мешканців міста про відключення централізованого водопостачання.

    Так, філія «Інфоксводоканал» довела до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю перекладки аварійної ділянки водопроводу діаметром 300 мм по вул. Сегедській, 5

    15 жовтня 2019 року з 09:30 до 21:00

    буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

    • вул. Сегедська,
    • вул. Армійська,
    • вул. Маршала Говорова,
    • пров. Лунний,
    • пр-т Гагаріна,
    • пров. Ботанічний.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

    Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).


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