Одеситів попередили про відключення водопостачання



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До уваги одеситів: відключення води на 15 жовтня

Комунальники Одеси попередили мешканців міста про відключення централізованого водопостачання.

Так, філія «Інфоксводоканал» довела до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю перекладки аварійної ділянки водопроводу діаметром 300 мм по вул. Сегедській, 5

15 жовтня 2019 року з 09:30 до 21:00

буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

вул. Сегедська,

вул. Армійська,

вул. Маршала Говорова,

пров. Лунний,

пр-т Гагаріна,

пров. Ботанічний.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).



