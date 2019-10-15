Одеситів попередили про відключення водопостачання
До уваги одеситів: відключення води на 15 жовтня
Комунальники Одеси попередили мешканців міста про відключення централізованого водопостачання.
Так, філія «Інфоксводоканал» довела до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю перекладки аварійної ділянки водопроводу діаметром 300 мм по вул. Сегедській, 5
15 жовтня 2019 року з 09:30 до 21:00
буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- вул. Сегедська,
- вул. Армійська,
- вул. Маршала Говорова,
- пров. Лунний,
- пр-т Гагаріна,
- пров. Ботанічний.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.
Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).