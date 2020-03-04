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    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    Відключення води в Київському районі Одеси на 4 березня

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт з капітального ремонту водогону діаметром 1200 мм за адресою: просп. Академіка Глушка, 4,

    04 березня 2020 року з 09:00 до 23:00

    буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

    • вул. Академіка Корольова, 43-59,
    • просп. Академіка Глушка, 1-13, 2, 2а, 14 / 1-14/6,
    • вул. Академіка Вільямса, 44-62/2,
    • Люстдорфська дорога, 162-180,
    • майдан Незалежності, 1, 1а.


    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Одеса водопостачання
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