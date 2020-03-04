Одеситів попередили про відключення водопостачання



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Відключення води в Київському районі Одеси на 4 березня

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт з капітального ремонту водогону діаметром 1200 мм за адресою: просп. Академіка Глушка, 4,

04 березня 2020 року з 09:00 до 23:00

буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

вул. Академіка Корольова, 43-59,

просп. Академіка Глушка, 1-13, 2, 2а, 14 / 1-14/6,

вул. Академіка Вільямса, 44-62/2,

Люстдорфська дорога, 162-180,

майдан Незалежності, 1, 1а.



Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).