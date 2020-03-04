Одеситів попередили про відключення водопостачання
Відключення води в Київському районі Одеси на 4 березня
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт з капітального ремонту водогону діаметром 1200 мм за адресою: просп. Академіка Глушка, 4,
04 березня 2020 року з 09:00 до 23:00
буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- вул. Академіка Корольова, 43-59,
- просп. Академіка Глушка, 1-13, 2, 2а, 14 / 1-14/6,
- вул. Академіка Вільямса, 44-62/2,
- Люстдорфська дорога, 162-180,
- майдан Незалежності, 1, 1а.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).