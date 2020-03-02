СБУ ліквідувала канал постачання кокаїну з Південної Америки



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Ділки переправляли наркотик в автівках Фото: СБУ

Приблизна вартість наркотику на чорному ринку становить понад 90 мільйонів гривень

Правоохоронці блокували контрабанду в нашу країну міжнародним транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що у середині лютого поточного року до Морського торговельного порту «Южний», на Одещині, з однієї з південно-американських країн надійшов вантажний контейнер з автомобілями. У ході поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили 31 брикет з високоякісним кокаїном, загальною вагою майже 31 кілограм.

Орієнтовна вартість вилученого наркотику на чорному ринку становить понад 90 мільйонів гривень.

Зокрема, було встановлено, що частину ввезеного кокаїну зловмисники планували контрабандою перемістити до країн Європейського Союзу.

У ході проведення контрольованої спецоперації правоохоронці схопили у Києві трьох учасників угруповання, у тому числі одного іноземного співорганізатора наркобізнесу. Затримання відбулось після закладання брикетів з кокаїном до спеціально виготовленого тайника в автомобілі кур’єра для перевезення до ЄС.

За наявними даними, учасники угруповання планували протягом поточного року здійснити ще декілька контрабандних поставок до нашої країни: майже 500 кілограмів кокаїну для подальшого збуту в Україні та країнах ЄС.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до організації та участі в контрабанді наркотиків.