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    Одеський мажор, який влаштував смертельну ДТП з 11 авто, став віце-президентом вірменської громади

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    Зараз Фелікс Петросян займається продажем іномарок, а також володіє рестораном &laquo;Таїров&raquo; в Одесі - Одеський мажор, який влаштував смертельну ДТП з 11 авто, став віце-президентом вірменської громади
    Зараз Фелікс Петросян займається продажем іномарок, а також володіє рестораном «Таїров» в Одесі
    Фото: Думська

    У 2008 році Фелікс Петросян на позашляховику врізався в «Ланос», водій якого загинив, та протаранив ще 10 автівок

    Бізнесмен Фелікс Петросян, який у 2008 році став фігурантом справи про смертельну ДТП, призначений віце-президентом Одеської вірменської громади.

    Відповідне рішення ухвалило правління громади.

    Петросян подякував за надану честь, пообіцявши направити свої сили «на створення і поліпшення життя вірмен в Одесі і області».

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    За даними місцевого видання «Думська», зараз Фелікс Петросян займається продажем іномарок, а також володіє рестораном «Таїров» в Одесі.

    Проте найбільше Петросян відомий як фігурант резонансної справи про ДТП. У січні 2008 року на вулиці Академіка Вільямса в Одесі Фелікс Петросян, 19-річний студент юридичної академії і син заступника голови облради, керуючи позашляховиком «Тойота Прадо», врізався в «Ланос», після чого продовжив рух, таранячи інші авто.

    Всього в результаті тієї аварії постраждало 11 машин і загинув 26-річний водій «Деу». За деякими даними, винуватець аварії повертався з нічної гулянки і був п'яний чи під кайфом.

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    Одеський мажор, який влаштував смертельну ДТП з 11 авто, став віце-президентом вірменської громади
    Одеський мажор, який влаштував смертельну ДТП з 11 авто, став віце-президентом вірменської громади
    Одеський мажор, який влаштував смертельну ДТП з 11 авто, став віце-президентом вірменської громади
    Одеський мажор, який влаштував смертельну ДТП з 11 авто, став віце-президентом вірменської громади

    Незважаючи на великий суспільний резонанс, Петросяну вдалося уникнути відповідальності. Суд визнав, що обвинувачений значно перевищив швидкість, проте в кінцевому підсумку винуватим виявився покійний водій «Ланоса», який нібито не надав машині Петросяна перевагу в русі.

    Також в справі з’явився висновок експертизи про те, що Петросян був тверезий.

    ДТП Одеса кадрові зміни політика водій Вірменія
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