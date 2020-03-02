Дитяча поліклініка в Одесі переходить на сонячну енергію (відео)нова енергія
На даху установи з'явились сонячні колектори
Одеська дитяча поліклініка №6 встановила на даху сонячні колектори. Про це повідомив головний лікар установи Сергій Грищук у Facebook.
«Зараз уся п'ятиповерхова будівля, де працює близько 200 осіб, забезпечена альтернативним гарячим водопостачанням», - каже лікар.
За його словами, вода має температуру близько 60 градусів.
Також тут встановлять тепловий насос, який дозволить ще менше використовувати центральне теплопостачання.
Раніше повідомялося, що житель Одещини перетворює рослинні відходи на біопаливо.