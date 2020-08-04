Одеситів попередили про відключення водопостачання (адреси)
Відключення води в житловому масиві «Котовского» 4 серпня
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт з ремонту водопроводу діаметром 200 мм
04 серпня 2020 року з 09:30 до 18:30
буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:
- вул. Академіка Заболотного, 4-28;
- вул. Жоліо-Кюрі, 68-72;
- вул. Давида Ойстраха, 13-А, 17-23.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).