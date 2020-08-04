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    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання (адреси)

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання (адреси)

    Відключення води в житловому масиві «Котовского» 4 серпня

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт з ремонту водопроводу діаметром 200 мм

    04 серпня 2020 року з 09:30 до 18:30

    буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

    • вул. Академіка Заболотного, 4-28;
    • вул. Жоліо-Кюрі, 68-72;
    • вул. Давида Ойстраха, 13-А, 17-23.


    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Одеса водопостачання
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