  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Спалах коронавірусу: у мерії Одеси зафіксували Covid-19 у двох заступників мера

    • Розсилка
    В Україні на коронавірус за минулу добу захворіли 990 людей - Спалах коронавірусу: у мерії Одеси зафіксували Covid-19 у двох заступників мера
    В Україні на коронавірус за минулу добу захворіли 990 людей

    Один із заступників мера, який отримав позитивний результат ПЛР-тесту 1 серпня, брав участь в масових заходах

    В Одесі у двох заступників міського голови Геннадія Труханова підтвердили коронавірус, ще одна чиновниця пішла на самоізоляцію і чекає результату ПЛР-тесту. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела в мерії.

    Зазначається, що на Covid-19 захворіли заступник мера Павло Вугельман та в.о. заступника мера Дмитро Жеман.

    Відзначається, що Жеман отримав позитивний результат ПЛР-тесту першого серпня. До цього він брав участь в масових заходах.

    Ще одна заступниця Світлана Бедрега зараз знаходиться на самоізоляції і чекає своїх результатів ПЛР-аналізу.

    Як повідомлялося, відсьогодні, 3 серпня, в Україні починає діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Проте у Тернополі та Луцьку відмовилися посилювати карантин.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    До відома, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

    У Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19.

    Одеса карантин робота коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ