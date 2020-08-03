Спалах коронавірусу: у мерії Одеси зафіксували Covid-19 у двох заступників мера
Один із заступників мера, який отримав позитивний результат ПЛР-тесту 1 серпня, брав участь в масових заходах
В Одесі у двох заступників міського голови Геннадія Труханова підтвердили коронавірус, ще одна чиновниця пішла на самоізоляцію і чекає результату ПЛР-тесту. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела в мерії.
Зазначається, що на Covid-19 захворіли заступник мера Павло Вугельман та в.о. заступника мера Дмитро Жеман.
Відзначається, що Жеман отримав позитивний результат ПЛР-тесту першого серпня. До цього він брав участь в масових заходах.
Ще одна заступниця Світлана Бедрега зараз знаходиться на самоізоляції і чекає своїх результатів ПЛР-аналізу.
Як повідомлялося, відсьогодні, 3 серпня, в Україні починає діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Проте у Тернополі та Луцьку відмовилися посилювати карантин.
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До відома, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.
У Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19.