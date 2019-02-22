Одеситів просять обмежити пересування містом у зв'язку з очікуваною ожеледицею



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В Одесі погіршуються погодні умови - очікуються зниження температури і сильна ожеледь

Одеситів просять обмежити пересування містом у зв'язку з очікуваною сильною ожеледицею. До кінця дня прогнозуються дощ зі снігом, зниження температури до - 4 градусів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, ожеледиця.

У зв'язку зі складними погодними умовами одеська мерія звертається до керівників різних форм власності з проханням зробити скорочений робочий день для співробітників.

З огляду на погіршення погоди (дощ зі снігом, ожеледь, поривчастий вітер), в Одесі працює штаб з ліквідації наслідків негоди. Всі міські комунальні служби працюють у цілодобовому режимі.

Одеситів просять по можливості обмежити поїздки, а також бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, тому що внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

Наразі вже зафіксовано падіння дерева за адресою: вул. М'ясоїдівська ріг вул. Середньої. Співробітники КП «Міськзелентрест» усувають наслідки негоди.

Цілодобова медична швидка допомога - 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі - 102;

АВАРІЙНІ СЛУЖБИ МІСТА ОДЕСИ:

Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації,

тел.: 15-77, 722-20-37; 068-345-70-74;

Черговий департаменту муніципальної безпеки,

тел.: 722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308;

КУ «Муніципальна охорона»,

чергова частина, тел .: 097-958-89-32, 048-701-83-08;

Малиновська райадміністрація, тел .: 765-00-50, 734-95-50;

Приморська райадміністрація, тел .: 776-00-50;

Суворовська райадміністрація, тел .: 755-72-79, 755-00-50;

Київська райадміністрація, тел .: 718-14-16.