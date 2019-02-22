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    Одеситів просять обмежити пересування містом у зв'язку з очікуваною ожеледицею

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    Одеситів просять обмежити пересування містом у зв'язку з очікуваною ожеледицею

    В Одесі погіршуються погодні умови - очікуються зниження температури і сильна ожеледь

    Одеситів просять обмежити пересування містом у зв'язку з очікуваною сильною ожеледицею. До кінця дня прогнозуються дощ зі снігом, зниження температури до - 4 градусів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, ожеледиця.

    У зв'язку зі складними погодними умовами одеська мерія звертається до керівників різних форм власності з проханням зробити скорочений робочий день для співробітників.

    З огляду на погіршення погоди (дощ зі снігом, ожеледь, поривчастий вітер), в Одесі працює штаб з ліквідації наслідків негоди. Всі міські комунальні служби працюють у цілодобовому режимі.

    Одеситів просять по можливості обмежити поїздки, а також бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, тому що внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

    Наразі вже зафіксовано падіння дерева за адресою: вул. М'ясоїдівська ріг вул. Середньої. Співробітники КП «Міськзелентрест» усувають наслідки негоди.

    Цілодобова медична швидка допомога - 103;
    Патрульна служба МВС України в Одесі - 102;
    АВАРІЙНІ СЛУЖБИ МІСТА ОДЕСИ:
    Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації,
    тел.: 15-77, 722-20-37; 068-345-70-74;
    Черговий департаменту муніципальної безпеки,
    тел.: 722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308;
    КУ «Муніципальна охорона»,
    чергова частина, тел .: 097-958-89-32, 048-701-83-08;
    Малиновська райадміністрація, тел .: 765-00-50, 734-95-50;
    Приморська райадміністрація, тел .: 776-00-50;
    Суворовська райадміністрація, тел .: 755-72-79, 755-00-50;
    Київська райадміністрація, тел .: 718-14-16.
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