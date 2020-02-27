Одеситів запрошують на масляні гуляння
У місті пройдуть масляні гуляння: концерт, творчі майстер-класи, конкурси, виставка хенд-мейд і ярмарок частувань
29 лютого 2020 року з 11.00 до 18.00 в Суворовському районі Одеси, на Кримському бульварі біля фонтану, пройдуть масляні гуляння.
Гостей свята чекає концертна програма, виступи творчих колективів, майстер-класи для дітей, виставка виробів хенд-мейд, ярмарок крафтових продуктів, а також традиційний фестиваль олійних частувань.
Також у програмі олійних гулянь заплановані традиційні конкурси, забави та тематичні розваги.