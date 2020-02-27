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    Одеситів запрошують на масляні гуляння

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    Одеситів запрошують на масляні гуляння

    У місті пройдуть масляні гуляння: концерт, творчі майстер-класи, конкурси, виставка хенд-мейд і ярмарок частувань

    29 лютого 2020 року з 11.00 до 18.00 в Суворовському районі Одеси, на Кримському бульварі біля фонтану, пройдуть масляні гуляння.

    Гостей свята чекає концертна програма, виступи творчих колективів, майстер-класи для дітей, виставка виробів хенд-мейд, ярмарок крафтових продуктів, а також традиційний фестиваль олійних частувань.

    Також у програмі олійних гулянь заплановані традиційні конкурси, забави та тематичні розваги.

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