Вера Брежнева напомнила о своем концерте в Москве



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instagram.com/ververa

Брежнева напомнила, что до ее грандиозного концерта «VЭлемент» в Москве осталось ровно два месяца.

Украинская певица Вера Брежнева, которая уже длительное время проживает в Москве, поделилась с подписчиками новым фото, предупредив их о возможных инцидентах на предстоящем концерте. Об этом она сообщила в Instagram.

«У нас идет подготовка полным ходом, а я вижу, когда вы отмечаете меня на фото с билетами, и очень прошу закрывать номер билета и штрих код, во избежание кражи вашего места на шоу! Я жду именно вас», - написала она.

На фото певица прикрыла свою грудь лепестками, засветив часть декольте.

Поклонники Брежневой ее фото оценили. «Роскошная», «Шикарная фотка», «Верусенька мы с мужем к Вам идем на концерт, ждем!», «Вот это образ!!! Вера вы неподражаемы!!!», «Красота», «Тебе идет темно-красный», «Секси леди», - идет речь в комментариях.